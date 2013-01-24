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    Пилосос Philips SpeedPro швидко розряджається

    Якщо пилосос Philips SpeedPro або SpeedPro Max розряджається надто швидко, прочитайте поради щодо усунення несправностей внизу, щоб вирішити цю проблему самостійно.

    Пилосос прибирає з найвищим налаштуванням потужності

    Пилосос має різні налаштування потужності залежно від моделі. Нижче подано рекомендовані налаштування для щоденного використання для кожної моделі:

    Для SpeedPro: Пилосос Philips SpeedPro має два налаштування потужності всмоктування: 1 та 2. Для звичайного щоденного використання рекомендується використовувати налаштування 1. Найвище налаштування – 2, яке передбачає вищу потужність всмоктування. Налаштування 2 призначено для очищення дуже брудних місць. Ресурс батареї вичерпується дуже швидко за налаштування 2, тому за умов звичайної кількості пилу найкраще використовувати пилосос із налаштуванням 1.

    Для SpeedPro Max: Найвищим налаштуванням пилососа Philips SpeedPro Max є налаштування Турбо, яке передбачає дуже високу потужність всмоктування. Таким чином, пристрій дуже швидко розряджається за налаштування Турбо. Це налаштування призначено лише для чищення дуже брудних ділянок, а не для регулярного щоденного використання. За умов звичайної кількості пилу пилосос Philips SpeedPro Max потрібно використовувати з налаштуванням 1 або 2.

    Закінчився строк служби акумуляторної батареї

    Заміняйте акумуляторну батарею пилососа в сервісному центрі Philips.

    Подані вище рішення не усунули проблему? Зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.

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