Пилосос Philips SpeedPro швидко розряджається

Пилосос має різні налаштування потужності залежно від моделі. Нижче подано рекомендовані налаштування для щоденного використання для кожної моделі:

Для SpeedPro: Пилосос Philips SpeedPro має два налаштування потужності всмоктування: 1 та 2. Для звичайного щоденного використання рекомендується використовувати налаштування 1. Найвище налаштування – 2, яке передбачає вищу потужність всмоктування. Налаштування 2 призначено для очищення дуже брудних місць. Ресурс батареї вичерпується дуже швидко за налаштування 2, тому за умов звичайної кількості пилу найкраще використовувати пилосос із налаштуванням 1.

Для SpeedPro Max: Найвищим налаштуванням пилососа Philips SpeedPro Max є налаштування Турбо, яке передбачає дуже високу потужність всмоктування. Таким чином, пристрій дуже швидко розряджається за налаштування Турбо. Це налаштування призначено лише для чищення дуже брудних ділянок, а не для регулярного щоденного використання. За умов звичайної кількості пилу пилосос Philips SpeedPro Max потрібно використовувати з налаштуванням 1 або 2.