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Пилосос Philips SpeedPro швидко розряджається

Якщо пилосос Philips SpeedPro або SpeedPro Max розряджається надто швидко, прочитайте поради щодо усунення несправностей внизу, щоб вирішити цю проблему самостійно.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: XC5141/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Показати більше  ›

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