Неможливо відкрити контейнер Philips SpeedPro (Max)
Якщо ви не можете відкрити контейнер пилососа Philips SpeedPro (Max), можливе просте рішення. Дізнайтеся тут, як самостійно вирішити проблему.
-
Ви не дотримувалися правильної процедури відкривання контейнера
- Намагаючись відкрити контейнер пилососа SpeedPro (Max), виконайте подані нижче дії.
- Натисніть кнопку розблокування вгорі на пилососі SpeedPro (Max), щоб розблокувати контейнер для пилу. Вийміть контейнер для пилу.
- Відкрийте кришку контейнера для пилу.
- Висипте його вміст у смітник.
- Закрийте кришку контейнера для пилу. У разі правильного закривання чути клацання (див. мал. 4).
- Поставте контейнер для пилу на місце. У разі правильного встановлення чути клацання.