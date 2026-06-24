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Неможливо відкрити контейнер Philips SpeedPro (Max)

Якщо ви не можете відкрити контейнер пилососа Philips SpeedPro (Max), можливе просте рішення. Дізнайтеся тут, як самостійно вирішити проблему.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: XC3131/01 , XC3131/61 , XC3031/01 . Показати більше  ›

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