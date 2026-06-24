Служба підтримки Philips Неможливо відкрити контейнер Philips SpeedPro (Max)

Якщо ви не можете відкрити контейнер пилососа Philips SpeedPro (Max), можливе просте рішення. Дізнайтеся тут, як самостійно вирішити проблему.

Ви не дотримувалися правильної процедури відкривання контейнера Намагаючись відкрити контейнер пилососа SpeedPro (Max), виконайте подані нижче дії. Натисніть кнопку розблокування вгорі на пилососі SpeedPro (Max), щоб розблокувати контейнер для пилу. Вийміть контейнер для пилу. Відкрийте кришку контейнера для пилу. Висипте його вміст у смітник. Закрийте кришку контейнера для пилу. У разі правильного закривання чути клацання (див. мал. 4). Поставте контейнер для пилу на місце. У разі правильного встановлення чути клацання.