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Пилосос Philips SpeedPro (Max) погано ковзає по килимах

Якщо пилосос Philips SpeedPro (Max) погано ковзає по килимах, дізнайтеся нижче, як вирішити цю проблему.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: XC5141/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Показати більше  ›

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