Пилосос Philips SpeedPro (Max) погано ковзає по килимах
Якщо пилосос Philips SpeedPro (Max) погано ковзає по килимах, дізнайтеся нижче, як вирішити цю проблему.
Рекомендуємо вибрати найнижче налаштування (налаштування 1) для прибирання килимів (особливо з високим ворсом) за допомогою пилососа Philips SpeedPro (Max).
Вищі налаштування дуже потужні й можуть застосовувати надмірне всмоктування під час прибирання килима, що ускладнює ковзання пристрою.
Зазвичай набагато важче чистити килими під певними кутами за допомогою пилососа Philips SpeedPro (Max).
Якщо у вас виникають труднощі з чищенням килима в одному напрямку, спробуйте змінювати напрямки, поки не знайдете кут, який забезпечує найкраще ковзання. Можна також зменшити кут трубки для легкого ковзання насадки по килиму.
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Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:XC5141/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Показати більше ›