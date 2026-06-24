Пилосос Philips SpeedPro (Max) погано ковзає по килимах

Зазвичай набагато важче чистити килими під певними кутами за допомогою пилососа Philips SpeedPro (Max).



Якщо у вас виникають труднощі з чищенням килима в одному напрямку, спробуйте змінювати напрямки, поки не знайдете кут, який забезпечує найкраще ковзання. Можна також зменшити кут трубки для легкого ковзання насадки по килиму.



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