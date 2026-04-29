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Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі

Якщо часто виникає збій у роботі додатка HomeID, скористайтеся поданими далі порадами по черзі. 
1. Закрийте й перезапустіть додаток HomeID. 
2. Перевірте, чи встановлено останню версію додатка HomeID. Перевірте наявність оновлень у магазині додатків App Store. 
3. Перезавантажте телефон.
4. Очистьте кеш телефону (Налаштування / HomeID / Очистити кеш).
5. Також можна видалити й перевстановити додаток HomeID.
Якщо нічого з вищесказаного не допомогло, зверніться до місцевого Центру підтримки клієнтів Philips.
 

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше  ›

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