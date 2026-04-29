Служба підтримки Philips Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі

Якщо часто виникає збій у роботі додатка HomeID, скористайтеся поданими далі порадами по черзі.

1. Закрийте й перезапустіть додаток HomeID.

2. Перевірте, чи встановлено останню версію додатка HomeID. Перевірте наявність оновлень у магазині додатків App Store.

3. Перезавантажте телефон.

4. Очистьте кеш телефону (Налаштування / HomeID / Очистити кеш).

5. Також можна видалити й перевстановити додаток HomeID.

Якщо нічого з вищесказаного не допомогло, зверніться до місцевого Центру підтримки клієнтів Philips.

