Служба підтримки Philips
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Якщо часто виникає збій у роботі додатка HomeID, скористайтеся поданими далі порадами по черзі.
1. Закрийте й перезапустіть додаток HomeID.
2. Перевірте, чи встановлено останню версію додатка HomeID. Перевірте наявність оновлень у магазині додатків App Store.
3. Перезавантажте телефон.
4. Очистьте кеш телефону (Налаштування / HomeID / Очистити кеш).
5. Також можна видалити й перевстановити додаток HomeID.
Якщо нічого з вищесказаного не допомогло, зверніться до місцевого Центру підтримки клієнтів Philips.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›