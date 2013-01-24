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    Мій бездротовий пилосос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo має низьку потужність всмоктування

    Якщо Ваш бездротовий пилосос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo або PowerPro Aqua має низьку потужність всмоктування, перегляньте поради щодо усунення несправностей нижче, щоб вирішити проблему самостійно.

    Фільтр забився

    Під щіткою бездротового пилососа Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo та PowerPro Aqua може застрягати бруд або волосся. Це може блокувати обертову щітку. 

    Для вирішення цієї проблеми виконайте наведені нижче дії, щоб почистити щітку бездротового пилососа:

    1. Вимкніть пристрій і вийміть фільтр, натиснувши відповідну кнопку
    2. Вийміть поролоновий фільтр
    3. Помийте поролоновий фільтр під проточною водою
    4. Дайте фільтру висохнути протягом 24 годин, перш ніж встановлювати його назад у пристрій
     

    Cleaning the filter of Philips PowerPro Duo

    Обертову щітку заблоковано.

    Якщо обертову щітку бездротового пилососа заблоковано, виконайте подані нижче покрокові вказівки, щоб вирішити цю проблему:

    1. Вимкніть пристрій
    2. Відкрийте кришку насадки і вийміть щітку
    3. Ножицями обріжте волосся, нитки та інший бруд, що зібрався навколо обертової щітки
    4. Встановіть обертову щітку назад у насадку та закрийте кришку

    Ці рішення не допомогли вирішити проблему? Зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.
     

    Усунення несправностей

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