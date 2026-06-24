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Мій бездротовий пилосос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo має низьку потужність всмоктування

Якщо Ваш бездротовий пилосос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo або PowerPro Aqua має низьку потужність всмоктування, перегляньте поради щодо усунення несправностей нижче, щоб вирішити проблему самостійно.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6172/01 . Показати більше  ›

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