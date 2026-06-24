Мій бездротовий пилосос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo має низьку потужність всмоктування

Якщо обертову щітку бездротового пилососа заблоковано, виконайте подані нижче покрокові вказівки, щоб вирішити цю проблему:



1. Вимкніть пристрій

2. Відкрийте кришку насадки і вийміть щітку

3. Ножицями обріжте волосся, нитки та інший бруд, що зібрався навколо обертової щітки

4. Встановіть обертову щітку назад у насадку та закрийте кришку



Ці рішення не допомогли вирішити проблему? Зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.

