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    Еспресо кавомашина Saeco не готує кави

    Існує кілька різних причин, чому кава не виходить з еспресо кавомашини Saeco, навіть якщо кавові зерна змелені.
    Внизу ви знайдете рішення для самостійного вирішення цієї проблеми.

    Візьміть до уваги таке: якщо ви використовуєте апарат уперше, подається лише кілька крапель кави. Це нормально. Приготуйте ще кілька чашок кави, щоб оптимізувати екстрагування кави за рахунок щільності меленої кави.

    Потрапило повітря, яке блокує подачу води

    У разі потрапляння повітря кавомашина сильно гуде, і вода не подаватиметься з резервуара в еспресо кавомашину. Щоб усунути цю проблему, виконайте кроки внизу.
    1.    Вимкніть кавомашину.
    2.    Спорожніть резервуар для води і вийміть фільтр AquaClean (чи будь-який інший фільтр для води).
    3.    Наповніть резервуар водою і встановіть його на місце.
    4.    Увімкніть апарат знову. Коли кавомашина нагріється, виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.

    Якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean, виконайте ці додаткові дії, щоб перевірити, чи фільтр готовий і його правильно встановлено для використання:
    1.    Струшуйте фільтр для води AquaClean протягом 5 секунд.
    2.    Тримайте фільтр догори дном у ємності/чаші з водою, поки повітряні бульбашки перестануть виходити.
    3.    Встановіть фільтр назад у резервуар для води і наповніть резервуар водою.
    4.    Перезапустіть апарат і вимкніть та увімкніть його знову.
    5.    Виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.

    Візьміть до уваги таке: якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean більше ніж 3 місяці, замініть його, оскільки він може бути забитий.
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    Група заварювання брудна

    Через брудну або забиту групу заварювання кава може не подаватися з еспресо кавомашини. Важливо полоскати групу заварювання щотижня. Виконайте дії внизу або перегляньте наш навчальний відеоролик:
    1. Вимкніть апарат і почекайте, поки він повністю вимкнеться і більше не шумітиме (це займає приблизно 15–20 секунд)
    2. Відкрийте сервісні дверцята і вийміть групу заварювання, натиснувши кнопку «PUSH» вправо. Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть групу заварювання до себе.
    3. Добре сполосніть групу заварювання теплою водою і дайте їй висохнути на повітрі, після чого встановіть на місце.
    Для ретельного чищення групи заварювання ми рекомендуємо використовувати таблетки для видалення кавової олії Philips (CA6704).
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    Забився носик подачі кави

    Коли кава не подається, можливо, забитий носик подачі. Щоб почистити його, скористайтеся очищувачем для трубок або голкою.

    Використання функції попередньо змеленої кави

    У разі приготування кави за допомогою функції попередньо змеленої кави кавомашину потрібно увімкнути і підготувати до використання, а потім додавати попередньо змелену каву у відділення для попередньо змеленої кави.

    Використовуйте лише одну повну ложку меленої кави з комплекту (і зніміть зайве вгорі). Перевищення кількості меленої кави може спричинити переповнення групи заварювання і припинення приготування кави. Мелену каву буде викинуто, і кава не подаватиметься.
     

    З апарата потрібно видалити накип

    Коли ви востаннє видаляли накип з еспресо кавомашини? Усі апарати мають спеціальний індикатор видалення накипу. Ми радимо видаляти накип із кавомашини відразу після відповідної вказівки. Якщо ви не будете видаляти накип з еспресо кавомашини, всередині може накопичитися накип, і станеться збій у роботі.

    Про видалення накипу з еспресо кавомашини читайте в посібнику користувача.
     

    Забилось відділення для попередньо змеленої кави

    Якщо забилось відділення для попередньо змеленої кави, кава не подаватиметься. Щоб вирішити цю проблему, виконайте кроки внизу або перегляньте відео з інструкціями:
    1. Вимкніть апарат і почекайте, поки він повністю вимкнеться і більше не шумітиме (це займає приблизно 15–20 секунд)
    2. Відкрийте сервісні дверцята і вийміть групу заварювання, натиснувши кнопку «PUSH» вправо. Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть групу заварювання до себе.
    3. Відкрийте кришку відділення для попередньо змеленої кави і вставте в нього ручку ложки
    4. Переміщайте ручку вгору та вниз, поки мелена кава не випаде.
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    Недостатньо кавових зерен або води

    Якщо перед приготуванням кави не буде достатньо кавових зерен або води, приготування припиниться, а мелену каву буде викинуто в контейнер для меленої кави.
    Щоб вирішити цю проблему, перед приготуванням кави перевірте, чи у вас достатньо кавових зерен або води.

    Якщо ці рішення не допомагають вирішити проблему, зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.

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