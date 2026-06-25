Кава, приготована в еспресо кавомашині Saeco, водяниста

Відкрийте кришку відділення для попередньо змеленої кави, щоб перевірити, чи воно не забилось меленою кавою. Якщо це так, ви можете розблокувати цю ділянку, виконавши дії внизу.

1. Вимкніть кавомашину і дочекайтеся її повного вимкнення.

2. Вийміть групу заварювання з кавомашини.

3. Відкрийте кришку відділення для попередньо змеленої кави і вставте в нього ручку ложки.

4. Переміщайте ручку вгору та вниз, поки мелена кава не впаде. Якщо ці рішення не допомогли вирішити проблему, зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.

