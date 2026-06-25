Кава, приготована в еспресо кавомашині Saeco, водяниста
Якщо еспресо кавомашина Saeco готує водянисту каву, може бути кілька причин. Перевірте ці можливі причини та вирішення внизу.
Якщо ви використовуєте еспресо кавомашину вперше, зазвичай перша приготована кава водяниста, оскільки система все ще налаштовується. Приготуйте ще кілька чашок кави, щоб оптимізувати екстрагування кави за рахунок щільності меленої кави.
Важливо щотижня промивати групу заварювання, оскільки брудний фільтр групи заварювання може спричинити поганий потік води і вплинути на смак кави.
Щоб почистити, виконайте дії внизу або перегляньте наш навчальний відеоролик. 1. Вимкніть кавомашину. Дочекайтеся її повного вимкнення і стишення шуму (це займає прибл. 15–20 секунд). 2. Відкрийте сервісні дверцята і вийміть групу заварювання, натиснувши кнопку «PUSH» вправо. Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть групу заварювання до себе. 3. Добре сполосніть групу заварювання теплою водою і дайте їй висохнути на повітрі, після чого встановіть на місце.
Під час налаштування дрібнішого помелу жорна могли випадково перевернутися і переміститися дуже близько одне до одного. Це може спричинити дуже дрібний помел, який не вбирає воду.
Щоб вирішити цю проблему, просто виберіть грубіше налаштування помелу, повертаючи регулятор всередині ємності для кавових зерен на більшу кількість або більші кавові зерна.
Налаштування аромату, місткість чашки та налаштування млинка – це налаштування кавомашини, які можуть впливати на міцність кави. Радимо поекспериментувати із цими налаштуваннями.
Щоб збільшити міцність, можна, наприклад, вибрати найвище налаштування аромату, середню місткість чашки і налаштувати млинок на дрібніший помел.
Відкрийте кришку відділення для попередньо змеленої кави, щоб перевірити, чи воно не забилось меленою кавою. Якщо це так, ви можете розблокувати цю ділянку, виконавши дії внизу. 1. Вимкніть кавомашину і дочекайтеся її повного вимкнення. 2. Вийміть групу заварювання з кавомашини. 3. Відкрийте кришку відділення для попередньо змеленої кави і вставте в нього ручку ложки. 4. Переміщайте ручку вгору та вниз, поки мелена кава не впаде. Якщо ці рішення не допомогли вирішити проблему, зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .