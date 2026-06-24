Я не можу вийняти групу заварювання з еспресо кавомашини Saeco

Щоб зняти групу заварювання, спочатку встановіть її в нейтральне положення. Виконайте дії внизу, щоб встановити муфту групи заварювання всередині кавомашини в нейтральне положення:

1. Закрийте сервісні дверцята і встановіть усе на місце (резервуар для води, лоток для крапель, контейнер для меленої кави).

2. Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб вимкнути апарат. Дочекайтеся стишення звуків (це може зайняти до 15–20 секунд).

3. Відкрийте сервісні дверцята і спробуйте ще раз вийняти групу заварювання, натиснувши кнопку «PUSH» вправо. Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть групу заварювання до себе.