Я не можу вийняти групу заварювання з еспресо кавомашини Saeco
Якщо ви не можете вийняти групу заварювання з еспресо кавомашини Saeco, знайдіть рішення внизу.
Щоб зняти групу заварювання, спочатку встановіть її в нейтральне положення. Виконайте дії внизу, щоб встановити муфту групи заварювання всередині кавомашини в нейтральне положення: 1. Закрийте сервісні дверцята і встановіть усе на місце (резервуар для води, лоток для крапель, контейнер для меленої кави). 2. Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб вимкнути апарат. Дочекайтеся стишення звуків (це може зайняти до 15–20 секунд). 3. Відкрийте сервісні дверцята і спробуйте ще раз вийняти групу заварювання, натиснувши кнопку «PUSH» вправо. Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть групу заварювання до себе.
Якщо еспресо кавомашина Saeco все ще перебуває у режимі видалення накипу, вийняти групу заварювання неможливо. Щоб вирішити цю проблему, завершіть видалення накипу і спробуйте знову.
Якщо ці рішення не допомагають вирішити проблему, зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .