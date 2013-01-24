Я не можу вставити групу заварювання в еспресо кавомашину Saeco
Якщо не вдається вставити групу заварювання в еспресо кавомашину Saeco, встановіть її в нейтральне положення і спробуйте встановити назад на місце. Щоб дізнатися більше, читайте далі.
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Група заварювання не в нейтральному положенні
- Перш ніж вставляти групу заварювання, перевірте, чи вона знаходиться у нейтральному положенні.
Група заварювання знаходиться у нейтральному положенні, коли стрілка на жовтому циліндрі збоку на ній вирівняна з чорною стрілкою та «N.». Жовтий гачок збоку має знаходитися у вертикальному положенні (для довідки див. зображення внизу).
Щоб встановити групу заварювання у нейтральне положення і вставити назад в апарат, виконайте ці дії:
1. Не встановлюючи групу заварювання, закрийте сервісні дверцята. Вставте всі інші частини назад в апарат (лоток для крапель, контейнер для меленої кави та резервуар для води).
2. Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб вимкнути апарат. Зачекайте, поки апарат не перестане видавати жодних звуків (це може зайняти до 15–20 секунд).
3. Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб увімкнути апарат. Не робіть жодних дій, наприклад не відкривайте сервісні дверцята, не виймайте лоток для крапель або резервуар для води, поки апарат не буде готовий до використання.
4. Перш ніж вставляти групу заварювання, встановіть її у нейтральне положення. Щоб встановити групу заварювання у нейтральне положення, спочатку натисніть на важіль до контакту з основою групи заварювання (див. мал. 1). Потім перевірте, чи жовтий гачок знаходиться у верхньому крайньому положенні. Якщо ні, не натискайте його вгору (див. мал. 2).
5. Відкрийте сервісні дверцята і вставте групу заварювання назад в апарат вздовж напрямних рейок до фіксації.
6. Закрийте сервісні дверцята і вимкніть та увімкніть апарат.
Візьміть до уваги таке: інструкції можуть різнитися залежно від моделі еспресо кавомашини. Щоб отримати точніші покрокові інструкції, читайте посібник користувача.