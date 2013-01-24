Я не можу вставити групу заварювання в еспресо кавомашину Saeco

Якщо не вдається вставити групу заварювання в еспресо кавомашину Saeco, встановіть її в нейтральне положення і спробуйте встановити назад на місце. Щоб дізнатися більше, читайте далі.