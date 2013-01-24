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    Еспресо кавомашина Saeco не вмикається

    Якщо еспресо кавомашина Saeco не працює, знайдіть внизу можливі причини та рішення.

    Головний перемикач ззаду не встановлено в положення увімкненн (ON)

    Більшість наших еспресо кавомашин Saeco мають перемикач, який можна вмикати та вимикати. Він знаходиться ззаду на апараті. Щоб користуватися апаратом, цей перемикач слід встановити в положення увімкнення (ON).

    Неправильно під’єднано кабель живлення

    Перевірте, чи кабель живлення вставлено в апарат належним чином і підключено в робочу розетку. Якщо це не допоможе, спробуйте іншу розетку. 

    Якщо у вас все ще виникають проблеми з еспресо кавомашиною, зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.

    Інші проблеми

    Шум (1)
    Протікання (2)
    Молоко (1)

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