З резервуара для води еспресо кавомашини Saeco не надходить вода
Коли вода не надходить з резервуара для води еспресо кавомашини Saeco, зазвичай причиною цього є потрапляння повітря в апарат і блокування подачі води. Дізнайтеся нижче, як можна вирішити цю проблему.
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Резервуар для води вставлено не повністю
- Можливо, резервуар для води неправильно встановлено в апарат, через що вода не подаватиметься.
• Для еспресо кавомашин із резервуаром для води спереду: резервуар для води слід вставити повністю до задньої частини для належного встановлення.
• Для еспресо кавомашин із резервуаром для води вгорі: перевірте, чи під резервуаром для води немає бруду, частинок або кавових зерен.
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Видалення повітря, яке потрапило
- Виконайте кроки внизу, щоб видалити повітря, яке потрапило в еспресо кавомашину:
1. Вимкніть кавомашину.
2. Спорожніть резервуар для води і вийміть фільтр для води AquaClean (чи будь-який інший фільтр для води).
3. Наповніть резервуар водою і встановіть його на місце.
4. Увімкніть апарат знову. Коли кавомашина нагріється, виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean, виконайте ці додаткові дії, щоб перевірити, чи фільтр готовий і його правильно встановлено для використання:
1. Струшуйте фільтр для води AquaClean протягом 5 секунд.
2. Тримайте фільтр догори дном у ємності/чаші з водою, поки повітряні бульбашки перестануть виходити.
3. Встановіть фільтр назад у резервуар для води і наповніть резервуар водою.
4. Перезапустіть апарат і вимкніть та увімкніть його знову.
5. Виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Візьміть до уваги таке: якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean більше ніж 3 місяці, замініть його, оскільки він може бути забитий.
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Забився носик подачі гарячої води (апарати з панарело/класичним піноутворювачем)
- Коли забився носик подачі гарячої води, зніміть зовнішню частину панарело/класичного піноутворювача і перевірте, чи носик не забився накипом (білі частинки всередині або навколо носика).
Якщо накопичився накип, додайте засіб для видалення накипу, щоб видалити його.
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