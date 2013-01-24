З резервуара для води еспресо кавомашини Saeco не надходить вода

Коли вода не надходить з резервуара для води еспресо кавомашини Saeco, зазвичай причиною цього є потрапляння повітря в апарат і блокування подачі води. Дізнайтеся нижче, як можна вирішити цю проблему.