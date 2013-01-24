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    З резервуара для води еспресо кавомашини Saeco не надходить вода

    Коли вода не надходить з резервуара для води еспресо кавомашини Saeco, зазвичай причиною цього є потрапляння повітря в апарат і блокування подачі води. Дізнайтеся нижче, як можна вирішити цю проблему.

    Резервуар для води вставлено не повністю

    Можливо, резервуар для води неправильно встановлено в апарат, через що вода не подаватиметься.
    •    Для еспресо кавомашин із резервуаром для води спереду: резервуар для води слід вставити повністю до задньої частини для належного встановлення.
    •    Для еспресо кавомашин із резервуаром для води вгорі: перевірте, чи під резервуаром для води немає бруду, частинок або кавових зерен.

    Видалення повітря, яке потрапило

    Виконайте кроки внизу, щоб видалити повітря, яке потрапило в еспресо кавомашину:
    1.    Вимкніть кавомашину.
    2.    Спорожніть резервуар для води і вийміть фільтр для води AquaClean (чи будь-який інший фільтр для води).
    3.    Наповніть резервуар водою і встановіть його на місце.
    4.    Увімкніть апарат знову. Коли кавомашина нагріється, виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.

    Якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean, виконайте ці додаткові дії, щоб перевірити, чи фільтр готовий і його правильно встановлено для використання:
    1.    Струшуйте фільтр для води AquaClean протягом 5 секунд.
    2.    Тримайте фільтр догори дном у ємності/чаші з водою, поки повітряні бульбашки перестануть виходити.
    3.    Встановіть фільтр назад у резервуар для води і наповніть резервуар водою.
    4.    Перезапустіть апарат і вимкніть та увімкніть його знову.
    5.    Виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.

    Візьміть до уваги таке: якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean більше ніж 3 місяці, замініть його, оскільки він може бути забитий.
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    Забився носик подачі гарячої води (апарати з панарело/класичним піноутворювачем)

    Коли забився носик подачі гарячої води, зніміть зовнішню частину панарело/класичного піноутворювача і перевірте, чи носик не забився накипом (білі частинки всередині або навколо носика).
    Якщо накопичився накип, додайте засіб для видалення накипу, щоб видалити його.

    Якщо ці рішення не допомагають вирішити проблему, зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.

    Інші проблеми

    Шум (1)
    Протікання (2)
    Молоко (1)

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