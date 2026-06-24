З резервуара для води еспресо кавомашини Saeco не надходить вода

Виконайте кроки внизу, щоб видалити повітря, яке потрапило в еспресо кавомашину:

1. Вимкніть кавомашину.

2. Спорожніть резервуар для води і вийміть фільтр для води AquaClean (чи будь-який інший фільтр для води).

3. Наповніть резервуар водою і встановіть його на місце.

4. Увімкніть апарат знову. Коли кавомашина нагріється, виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.



Якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean, виконайте ці додаткові дії, щоб перевірити, чи фільтр готовий і його правильно встановлено для використання:

1. Струшуйте фільтр для води AquaClean протягом 5 секунд.

2. Тримайте фільтр догори дном у ємності/чаші з водою, поки повітряні бульбашки перестануть виходити.

3. Встановіть фільтр назад у резервуар для води і наповніть резервуар водою.

4. Перезапустіть апарат і вимкніть та увімкніть його знову.

5. Виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.



Візьміть до уваги таке: якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean більше ніж 3 місяці, замініть його, оскільки він може бути забитий.