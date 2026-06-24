З резервуара для води еспресо кавомашини Saeco не надходить вода
Коли вода не надходить з резервуара для води еспресо кавомашини Saeco, зазвичай причиною цього є потрапляння повітря в апарат і блокування подачі води. Дізнайтеся нижче, як можна вирішити цю проблему.
Можливо, резервуар для води неправильно встановлено в апарат, через що вода не подаватиметься. • Для еспресо кавомашин із резервуаром для води спереду: резервуар для води слід вставити повністю до задньої частини для належного встановлення. • Для еспресо кавомашин із резервуаром для води вгорі: перевірте, чи під резервуаром для води немає бруду, частинок або кавових зерен.
Виконайте кроки внизу, щоб видалити повітря, яке потрапило в еспресо кавомашину: 1. Вимкніть кавомашину. 2. Спорожніть резервуар для води і вийміть фільтр для води AquaClean (чи будь-який інший фільтр для води). 3. Наповніть резервуар водою і встановіть його на місце. 4. Увімкніть апарат знову. Коли кавомашина нагріється, виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean, виконайте ці додаткові дії, щоб перевірити, чи фільтр готовий і його правильно встановлено для використання: 1. Струшуйте фільтр для води AquaClean протягом 5 секунд. 2. Тримайте фільтр догори дном у ємності/чаші з водою, поки повітряні бульбашки перестануть виходити. 3. Встановіть фільтр назад у резервуар для води і наповніть резервуар водою. 4. Перезапустіть апарат і вимкніть та увімкніть його знову. 5. Виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Візьміть до уваги таке: якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean більше ніж 3 місяці, замініть його, оскільки він може бути забитий.
Коли забився носик подачі гарячої води, зніміть зовнішню частину панарело/класичного піноутворювача і перевірте, чи носик не забився накипом (білі частинки всередині або навколо носика). Якщо накопичився накип, додайте засіб для видалення накипу, щоб видалити його.
Якщо ці рішення не допомагають вирішити проблему, зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .