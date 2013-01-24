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    Не вдається встановити налаштування млинка на еспресо кавомашині Saeco

    Щоб встановити налаштування млинка на еспресо кавомашині Saeco, виконайте кроки внизу.

    Налаштування млинка

    Регулювати налаштування млинка можна за допомогою регулятора налаштування помелу всередині ємності для кавових зерен. Залежно від пристрою може знадобитися кнопка налаштування (ручка ложки для попередньо змеленої кави).
    1.    Поставте чашку під носик подачі кави.
    2.    Натисніть кнопку «Espresso», щоб приготувати еспресо.
    3.    Для апаратів, де потрібний інструмент: коли млинок почне молоти, встановіть кнопку налаштування млинка на регулятор (див. мал. 1), а потім натисніть регулятор і поверніть його вліво або вправо. Для апаратів, де не потрібний інструмент: можна натиснути регулятор вручну і повернути його вліво або вправо (див. мал. 2).
    4.    Поверніть його на одну позицію вліво або вправо, щоб встановити налаштування. Для позначення налаштувань помелу апарат матиме цифри або точки. Менша точка = менший розмір частинки. Менша цифра = менший розмір частинки.
    5.    Приготуйте 2–3 чашки кави, щоб відчути різницю. Оскільки SAS (датчик адаптації Saeco) повинен належним чином відкоригувати час, протягом якого жорна крутяться, щоб змолоти потрібну кількість кави для приготування оптимального еспресо.
    Регулювання налаштувань млинка для еспресо кавомашини Saeco

    Інші проблеми

    Шум (1)
    Протікання (2)
    Молоко (1)

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