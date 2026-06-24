КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Головна сторінка підтримки

Служба підтримки Philips

Кавові «брикети» еспресо кавомашини Saeco водянисті

Консистенція кавових «брикетів» еспресо кавомашини Saeco пов’язана з налаштуваннями апарата і типом приготованих напоїв. Щоб знайти рішення, читайте внизу.

Кавові «брикети» еспресо кавомашини Saeco водянисті

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .

Відповіді на часті запитання

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти

Шукаєте щось інше?

Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

Служба підтримки Philips