Кавові «брикети» еспресо кавомашини Saeco водянисті

• Після приготування «продукту під низьким тиском», наприклад американо, кафе крема або кави. Кавові «брикети» завжди будуть вологими, а в контейнері для меленої кави буде видно більше води.

• Після автоматичного споліскування/чищення у контейнер для меленої кави потрапляє трохи води, через що кавові «брикети» стають вологими.