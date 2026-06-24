Кавові «брикети» еспресо кавомашини Saeco водянисті

Консистенція кавових «брикетів» еспресо кавомашини Saeco пов’язана з налаштуваннями апарата і типом приготованих напоїв. Щоб знайти рішення, читайте внизу.
Перші приготовані чашки напою можуть бути водянистими. Це нормально, оскільки система адаптації Saeco все ще налаштовується. Приготуйте ще 5–7 чашок кави, після чого вигляд кавового «брикета» має покращитись.
• Після приготування «продукту під низьким тиском», наприклад американо, кафе крема або кави. Кавові «брикети» завжди будуть вологими, а в контейнері для меленої кави буде видно більше води. • Після автоматичного споліскування/чищення у контейнер для меленої кави потрапляє трохи води, через що кавові «брикети» стають вологими.
Щоб надати каві потрібного смаку, спробуйте різні налаштування. Зміна налаштувань апарата вплине на смак кави та консистенцію кавового «брикету». Наприклад, трохи змініть налаштування млинка (дрібніший помел) або об’єм кави (менше) і спробуйте знову. Налаштування грубого помелу дозволяє приготувати слабшу каву і робить кавовий «брикет» водянистішим. • Більший об’єм кави дозволяє приготувати слабшу каву і робить кавовий «брикет» водянистішим. • Налаштування слабшого аромату робить кавовий «брикет» водянистішим. Візьміть до уваги таке: змінивши налаштування млинка, приготуйте 5–7 чашок кави, щоб система змогла адаптуватися до нового налаштування.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .