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    Не вдається підключити еспресо кавомашину Saeco до домашньої мережі Wi-Fi

    Якщо у вас виникають проблеми з підключенням еспресо кавомашини Saeco до мережі Wi-Fi, тут можна знайти можливі причини цього і варіанти їх усунення.

    Домашню мережу не видно у списку мереж

    Якщо домашня мережа не з’являється у списку доступних мереж, перевірте таке:

    •    Підключіть кавомашину до домашньої мережі Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n. (5 ГГц не підтримується)
    • Якщо назву домашньої мережі Wi-Fi (SSID) приховано, еспресо кавомашина не зможе її виявити. Тимчасово переналаштуйте домашній маршрутизатор, щоб показати назву мережі Wi-Fi. Після підключення назва мережі Wi-Fi може знову стати прихованою. 

    Проблеми з налаштуваннями домашньої мережі Wi-Fi

    Перегляньте поданий далі контрольний список, щоб вирішити інші можливі проблеми з підключенням еспресо кавомашини Saeco:

    •    Скиньте налаштування локального маршрутизатора/точки доступу Wi-Fi і запустіть налаштування Wi-Fi вдруге.
    • Перевірте, чи ви вказали правильний пароль.
    • Поставте пристрій ближче до маршрутизатора/точки доступу Wi-Fi і спробуйте знову.
    • Підключіть кавомашину до домашньої мережі Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n. (5 ГГц не підтримується)

    Знову спробуйте запустити налаштування Wi-Fi і виконайте вказівки на екранах.

    З’єднання Wi-Fi втрачено

    Якщо еспресо кавомашина Saeco втратила зв’язок із домашньою мережею Wi-Fi, перевірте таке:
    •    Домашня мережа працює належним чином (доступне підключення до Інтернету).
    • Пароль маршрутизатора/Wi-Fi не змінився.
    • Пристрій увімкнено.
    • Пристрій не знаходиться задалеко від маршрутизатора.
    • Апарат не заблизько до інших об’єктів та/або пристроїв, які можуть блокувати сигнал Wi-Fi.

    Якщо подані рішення не допомагають вирішити проблему, зверніться до нас для подальшої допомоги.

    Інші проблеми

    Протікання (2)
    Шум (1)
    Молоко (1)

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