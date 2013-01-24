Не вдається підключити еспресо кавомашину Saeco до домашньої мережі Wi-Fi
Якщо у вас виникають проблеми з підключенням еспресо кавомашини Saeco до мережі Wi-Fi, тут можна знайти можливі причини цього і варіанти їх усунення.
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Домашню мережу не видно у списку мереж
- Якщо домашня мережа не з’являється у списку доступних мереж, перевірте таке:
• Підключіть кавомашину до домашньої мережі Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n. (5 ГГц не підтримується)
• Якщо назву домашньої мережі Wi-Fi (SSID) приховано, еспресо кавомашина не зможе її виявити. Тимчасово переналаштуйте домашній маршрутизатор, щоб показати назву мережі Wi-Fi. Після підключення назва мережі Wi-Fi може знову стати прихованою.
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Проблеми з налаштуваннями домашньої мережі Wi-Fi
- Перегляньте поданий далі контрольний список, щоб вирішити інші можливі проблеми з підключенням еспресо кавомашини Saeco:
• Скиньте налаштування локального маршрутизатора/точки доступу Wi-Fi і запустіть налаштування Wi-Fi вдруге.
• Перевірте, чи ви вказали правильний пароль.
• Поставте пристрій ближче до маршрутизатора/точки доступу Wi-Fi і спробуйте знову.
• Підключіть кавомашину до домашньої мережі Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n. (5 ГГц не підтримується)
Знову спробуйте запустити налаштування Wi-Fi і виконайте вказівки на екранах.
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З’єднання Wi-Fi втрачено
- Якщо еспресо кавомашина Saeco втратила зв’язок із домашньою мережею Wi-Fi, перевірте таке:
• Домашня мережа працює належним чином (доступне підключення до Інтернету).
• Пароль маршрутизатора/Wi-Fi не змінився.
• Пристрій увімкнено.
• Пристрій не знаходиться задалеко від маршрутизатора.
• Апарат не заблизько до інших об’єктів та/або пристроїв, які можуть блокувати сигнал Wi-Fi.
Якщо подані рішення не допомагають вирішити проблему, зверніться до нас для подальшої допомоги.