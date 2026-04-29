Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID

У додатку HomeID номер моделі пристрою скорочено за допомогою «x». Наприклад, якщо у вас є модель мультипечі Philips HD9650, у додатку можна вибрати HD965x.



Якщо моделі пристрою немає у списку, це означає, що, можливо, вашу мультипіч не було випущено для вибраної країни. У такому разі зв’яжіться з нашим сервісним центром післяпродажного обслуговування, і там відреагують належним чином.