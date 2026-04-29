Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID
Дізнайтеся, як знайти модель мультипечі Philips у списку HomeID, у нашій статті внизу.
У додатку HomeID номер моделі пристрою скорочено за допомогою «x». Наприклад, якщо у вас є модель мультипечі Philips HD9650, у додатку можна вибрати HD965x.
Якщо моделі пристрою немає у списку, це означає, що, можливо, вашу мультипіч не було випущено для вибраної країни. У такому разі зв’яжіться з нашим сервісним центром післяпродажного обслуговування, і там відреагують належним чином.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›