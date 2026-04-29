Я не можу знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для виробу Philips

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Зверніть увагу, що адаптер може мати різні назви виробів і номери моделей на різних версіях вебсайту Philips (наприклад, "адаптер живлення для ЄС" або "CP1607/01"). Перегляньте опис, і якщо вказано "HQ87", цей адаптер підходить для вашого виробу.