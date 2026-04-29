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Служба підтримки Philips

Я не можу знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для виробу Philips

Якщо не вдається знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для пристрою Philips, читайте інформацію внизу. 

Ця інформація стосується адаптера HQ87 для підключення зарядного кабелю USB-A до розетки. Це актуально для пристроїв Philips для гоління, догляду за тілом і краси, які мають зарядний кабель USB (включаючи бритви, OneBlade, бритви для жінок та універсальні тримери).

Доступність залежить від місця, тому виберіть правильний розділ для вашої країни.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRL128/00 , XP9407/37 , X5012/00 . Показати більше  ›

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