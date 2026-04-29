Я не можу знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для виробу Philips
Якщо не вдається знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для пристрою Philips, читайте інформацію внизу.
Ця інформація стосується адаптера HQ87 для підключення зарядного кабелю USB-A до розетки. Це актуально для пристроїв Philips для гоління, догляду за тілом і краси, які мають зарядний кабель USB (включаючи бритви, OneBlade, бритви для жінок та універсальні тримери).
Доступність залежить від місця, тому виберіть правильний розділ для вашої країни.
Якщо ви живете в Сполучених Штатах, натисніть тут, щоб подати запит щодо адаптера. Зауважте, що вам потрібно буде ввести повний номер моделі (включаючи цифри після косої риски). Його можна знайти на упаковці або квитанції/рахунку до вашого виробу.
Якщо ви живете в Канаді, зв’яжіться з нами по телефону, щоб подати запит щодо адаптера. Вкажіть, що для вашого виробу потрібен USB-адаптер HQ87.
Якщо ви живете в Європі, Азії, Африці, Америці (за винятком США та Канади) або Океанії, натисніть тут і шукайте "HQ87" або "настінний USB-адаптер" у рядку пошуку вгорі сторінки. Зверніть увагу, що панель пошуку вгорі цієї сторінки оптимізовано для пошуку інформації про підтримку виробу. Тому важливо натиснути подане посилання і використовувати функцію пошуку на новій сторінці, а не на цій.
Зверніть увагу, що адаптер може мати різні назви виробів і номери моделей на різних версіях вебсайту Philips (наприклад, "адаптер живлення для ЄС" або "CP1607/01"). Перегляньте опис, і якщо вказано "HQ87", цей адаптер підходить для вашого виробу.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:BRL128/00 , XP9407/37 , X5012/00 . Показати більше ›