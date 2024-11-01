«Відчуйте» свій вміст як ніколи раніше завдяки роздільній здатності, що в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайного дисплея. Цей надвеликий 84-дюймовий дисплей має роздільну здатність 3840 x 2160 пікселів, настільки витончений та реалістичний, що відкриває вікно в новий світ
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Signage Solutions
Дисплей U-Line
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Заволодійте увагою аудиторії
З надвеликим екраном
84 дюймів
Світлодіодна підсвітка на краях
Ultra HD
Керуйте мережею дистанційно за допомогою SmartControl
Система SmartControl дозволяє дистанційно керувати мережею дисплеїв за допомогою кабелів RJ45 та RS232C. Легко встановлюйте всі точні налаштування дисплеїв, зокрема роздільну здатність, яскравість, контрастність та клонування налаштувань у всій мережі.
Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver
Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.
SmartPower для економії енергії
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Додатковий модуль OPS для створення універсального рішення
Перетворіть дисплей в універсальне цифрове інформаційне рішення і створіть мережу з’єднаних, розумних та безпечних дисплеїв. Open Pluggable Specification (OPS) – це гніздо промислового стандарту, до якого можна додати OPS-стандартизований медіапрогравач. Це бездротове рішення дозволяє встановлювати, використовувати або підтримувати апаратне забезпечення, коли це потрібно.
Відтворення контенту з 4 окремих входів за допомогою QuadViewer
Розширте можливості використання простору екрану завдяки функції відтворення контенту з чотирьох окремих входів на одному екрані. QuadViewer ідеально підходить для пультових кімнат, корпоративних приміщень і конференц-залів.
Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5
Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.
Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer
Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.
Робота у вертикальному режимі
Цей дисплей можна також безпечно й надійно встановити у вертикальному положенні.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
213.5
см
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
84
дюймів
Формат кадру
16:9
Крок пікселя
0,4845 x 0,4845 мм
Оптимальна роздільна здатність
3840 x 2160 при 60 Гц
Яскравість
500
кд/м²
Кольори дисплею
1073 млн.
Коефіцієнт контрастності (типовий)
1400:1
Коефіцієнт динамічної контрастності
500 000:1
Час відгуку (типовий)
12
мсек.
Кут огляду (по горизонталі)
178
градусів
Кут огляду (по вертикалі)
178
градусів
Покращення зображення
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
Гребеневий 3D-фільтр
3D MA деінтерлейсинг
Покращення динамічної контрастності
Деінтерлейсинг із компенсацією руху
Послідовна розгортка
Технологія панелі
IPS
Під'єднання
Аудіовихід
3,5-мм роз’єм
Роз’єм для зовнішніх гучномовців
Відеовхід
VGA (аналоговий D-Sub)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
HDMI (x3)
Композитний (BNC)
Компонентний (BNC)
Аудіовхід
3,5-мм роз’єм
Інші з’єднання
USB
OPS
Відеовихід
DisplayPort
Зовнішнє керування
2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
RJ45
Зручність
Встановлення
Горизонтальний
Вертикальне
Функції збереження екрана
Зсув пікселів, низька яскравість
Керування клавіатурою
Прихована
Можна блокувати
Сигнал пульта дистанційного керування
Можна блокувати
Наскрізний канал сигналу
RS232
DisplayPort
Просте встановлення
Розумна вставка
Функції економії енергії
Smart Power
Інші зручні пристосування
Ручки для транспортування
Регулювання у мережі
RS232
HDMI (один дріт)
LAN (RJ45)
Звук
Вбудовані динаміки
2 x 10 Вт RMS
Потужність
Потужність, що споживається від електромережі
100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
Споживання енергії (типове)
400
Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування
<0,5 Вт
Розміри
Ширина телевізора
1910,00
мм
Вага виробу
70
кг
Висота телевізора
1102,00
мм
Глибина телевізора
77,80
мм
Настінне кріплення
600 x 500 мм, M8
Ширина рамки
22,60 (П/Л), 25,60 (В/Н) мм
Вага виробу (у фунтах)
154
фнт.
Умови роботи
Діапазон температури (робочий)
5–40
°C
MTBF (середній час безвідмовної роботи)
50 000
годин(-и)
Відносна вологість
20–80
%
Діапазон температури (зберігання)
-20–60
°C
Аксесуари
Аксесуари в комплекті
Кабель змінного струму
Батареї для пульта ДК
Короткий посібник
Дистанційне керування
Посібник користувача на CD-ROM
Кабель RS232
Кабель HDMI
Додаткові аксесуари
Набір для калібрування кольорів (CCK4602)
Приймач HDBaseT OPS (CRD25)
Різне
Мови екранного меню
Англійська
Французька
Німецька
Італійська
Польська
Російська
Іспанська
Турецька
Китайська (спрощена)
Офіційна китайська
Арабська
Японська
Гарантія
3 роки гарантії
Дозволи контролюючих органів
CE
UL/cUL
CCC
C-Tick
Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
GOST
FCC, клас A
Комплектація упаковки
Інші елементи комплектації
Кабель змінного струму
Батареї для пульта ДК
Короткий посібник
Дистанційне керування
Посібник користувача на CD-ROM
Кабель RS232
Кабель HDMI
Додаткові аксесуари: Набір для калібрування кольорів (CCK4602)