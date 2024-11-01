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      Signage Solutions Дисплей U-Line

      BDL8470EU/00

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      «Відчуйте» свій вміст як ніколи раніше завдяки роздільній здатності, що в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайного дисплея. Цей надвеликий 84-дюймовий дисплей має роздільну здатність 3840 x 2160 пікселів, настільки витончений та реалістичний, що відкриває вікно в новий світ

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions Дисплей U-Line

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Дисплей U-Line

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      З надвеликим екраном

      • 84 дюймів
      • Світлодіодна підсвітка на краях
      • Ultra HD
      Керуйте мережею дистанційно за допомогою SmartControl

      Керуйте мережею дистанційно за допомогою SmartControl

      Система SmartControl дозволяє дистанційно керувати мережею дисплеїв за допомогою кабелів RJ45 та RS232C. Легко встановлюйте всі точні налаштування дисплеїв, зокрема роздільну здатність, яскравість, контрастність та клонування налаштувань у всій мережі.

      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver

      Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.

      SmartPower для економії енергії

      SmartPower для економії енергії

      Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.

      Додатковий модуль OPS для створення універсального рішення

      Додатковий модуль OPS для створення універсального рішення

      Перетворіть дисплей в універсальне цифрове інформаційне рішення і створіть мережу з’єднаних, розумних та безпечних дисплеїв. Open Pluggable Specification (OPS) – це гніздо промислового стандарту, до якого можна додати OPS-стандартизований медіапрогравач. Це бездротове рішення дозволяє встановлювати, використовувати або підтримувати апаратне забезпечення, коли це потрібно.

      Відтворення контенту з 4 окремих входів за допомогою QuadViewer

      Відтворення контенту з 4 окремих входів за допомогою QuadViewer

      Розширте можливості використання простору екрану завдяки функції відтворення контенту з чотирьох окремих входів на одному екрані. QuadViewer ідеально підходить для пультових кімнат, корпоративних приміщень і конференц-залів.

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5

      Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

      Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

      Робота у вертикальному режимі

      Цей дисплей можна також безпечно й надійно встановити у вертикальному положенні.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        213.5  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        84  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Крок пікселя
        0,4845 x 0,4845 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        500  кд/м²
        Кольори дисплею
        1073 млн.
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1400:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        12  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        Технологія панелі
        IPS

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        • 3,5-мм роз’єм
        • Роз’єм для зовнішніх гучномовців
        Відеовхід
        • VGA (аналоговий D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI (x3)
        • Композитний (BNC)
        • Компонентний (BNC)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Інші з’єднання
        • USB
        • OPS
        Відеовихід
        DisplayPort
        Зовнішнє керування
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • RJ45

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальний
        • Вертикальне
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • DisplayPort
        Просте встановлення
        Розумна вставка
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Інші зручні пристосування
        Ручки для транспортування
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • HDMI (один дріт)
        • LAN (RJ45)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        400  Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1910,00  мм
        Вага виробу
        70  кг
        Висота телевізора
        1102,00  мм
        Глибина телевізора
        77,80  мм
        Настінне кріплення
        600 x 500 мм, M8
        Ширина рамки
        22,60 (П/Л), 25,60 (В/Н) мм
        Вага виробу (у фунтах)
        154  фнт.

      • Умови роботи

        Діапазон температури (робочий)
        5–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Відносна вологість
        20–80  %
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Дистанційне керування
        • Посібник користувача на CD-ROM
        • Кабель RS232
        • Кабель HDMI
        Додаткові аксесуари
        • Набір для калібрування кольорів (CCK4602)
        • Приймач HDBaseT OPS (CRD25)

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • GOST
        • FCC, клас A

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Дистанційне керування
      • Посібник користувача на CD-ROM
      • Кабель RS232
      • Кабель HDMI
      • Додаткові аксесуари: Набір для калібрування кольорів (CCK4602)
      • Додаткові аксесуари: приймач HDBaseT OPS (CRD25)
      Badge-D2C

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      Про Philips
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2026. Усі права захищені.

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