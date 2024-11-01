Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
BDL8470QU/00
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Signage Solutions BDL8470QU U-Line Display
усього
recurring payment
Розширте можливості використання простору екрану завдяки функції відтворення контенту з чотирьох окремих входів на одному екрані. QuadViewer ідеально підходить для пультових кімнат, корпоративних приміщень і конференц-залів.
Перетворіть дисплей в універсальне цифрове інформаційне рішення і створіть мережу з’єднаних, розумних та безпечних дисплеїв. Open Pluggable Specification (OPS) – це гніздо промислового стандарту, до якого можна додати OPS-стандартизований медіапрогравач. Це бездротове рішення дозволяє встановлювати, використовувати або підтримувати апаратне забезпечення, коли це потрібно.
Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної Url-адреси і відтворюйте вміст із хмари.
Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоймовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацьовує, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з’єднання з основним вхідним сигналом та з’єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.
Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.
Система SmartControl дозволяє дистанційно керувати мережею дисплеїв за допомогою кабелів RJ45 та RS232C. Легко встановлюйте всі точні налаштування дисплеїв, зокрема роздільну здатність, яскравість, контрастність та клонування налаштувань у всій мережі.
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.