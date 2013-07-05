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BDT5551EH/02
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Signage Solutions BDT5551EH Multi-Touch Display
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Інтенсивність підсвітки можна регулювати і попередньо встановлювати системою для зменшення споживання енергії на 50%, що допомагає заощадити кошти на електроенергію.
Цей дисплей має роздільну здатність Full HD. Сучасна технологія рідкокристалічного екрана пропонує широкоформатну роздільну здатність повної високої чіткості в 1080 послідовних рядків на 1920 пікселів кожен. Це забезпечує найкращу якість зображення для вхідних сигналів високої чіткості на 1080 рядків. Дисплей забезпечує відтворення чудового зображення з послідовною розгорткою без мерехтіння з оптимальною яскравістю та прекрасними кольорами. Таке яскраве та чітке зображення забезпечує покращений перегляд.
Професійні комп’ютери є частиною більшості інформаційних установок. Досить часто вони збільшують загальну глибину дисплея і спричиняють скупчення кабелів. Тому ми розробили цей дисплей із розумною вставкою у задній кришці, що ідеально підходить для встановлення професійних невеликих комп’ютерів. Крім того, система керування кабелями є чудовим рішенням для акуратного розміщення кабелів і професійного вигляду.
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