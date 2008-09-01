Легка у використанні комп’ютерна програма для керування вмістом

Створюючи вміст для реклами або корпоративних комунікацій, Ви можете використовувати існуючі стандартні інструменти у поєднанні із простою у використанні програмою для публікацій. Easy Advertiser Publisher – це програма для Windows, за допомогою якої можна імпортувати слайди MS PowerPoint, фотографії у форматі JPEG та відео у форматі MPEG. За допомогою програми можна створити розклад відображення потрібного вмісту у відповідний час протягом 24 годин. Цикл простий: створіть вміст, імпортуйте вміст, створіть розклад відтворення вмісту, опублікуйте вміст, зберігши його на USB-накопичувач.