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      Вичерпне рішення для інформаційної панелі

      У Вас є робочий комп’ютер із програмою PowerPoint, цифрова камера із програмним забезпеченням для комп’ютера для обробки фотографій та інформаційна панель серії Philips BDLx231Cx/00. Тепер потрібен лише один додатковий елемент для запуску цифрової інформаційної панелі у Вашому магазині чи офісі. Easy Advertiser – це повне рішення, що складається із USB-накопичувача на 1 ГБ, усіх кабелів, кронштейну та смарткартки із високотехнологічною електронікою для відтворення вмісту із пам’яті USB , створеного за допомогою вбудованої комп’ютерної програми Easy Advertiser Publisher. Встановіть плату, дотримуючись інструкцій у посібнику користувача.

      Легка у використанні комп’ютерна програма для керування вмістом

      Створюючи вміст для реклами або корпоративних комунікацій, Ви можете використовувати існуючі стандартні інструменти у поєднанні із простою у використанні програмою для публікацій. Easy Advertiser Publisher – це програма для Windows, за допомогою якої можна імпортувати слайди MS PowerPoint, фотографії у форматі JPEG та відео у форматі MPEG. За допомогою програми можна створити розклад відображення потрібного вмісту у відповідний час протягом 24 годин. Цикл простий: створіть вміст, імпортуйте вміст, створіть розклад відтворення вмісту, опублікуйте вміст, зберігши його на USB-накопичувач.

      Сумісний зі стандартами RoHS для турботи про довкілля

      Компанія Philips створює і виготовляє дисплеї відповідно до жорстких стандартів щодо обмеження шкідливих речовин (RoHS), які обмежують кількість свинцю та інших токсичних речовин, що може завдати шкоду навколишньому середовищу.

      Встановлення і під’єднання до Інтернету не потрібне

      Це окремий та простий у встановленні виріб для Вашої інформаційної панелі, який не потребує передплат та інших заходів зі встановлення. Виріб відтворює вміст із USB-накопичувача: з’єднання з Інтернетом не потрібне. Потрібно лише зберегти вміст на USB-накопичувач через додану комп’ютерну програму на робочому чи домашньому комп’ютері, під’єднати накопичувач до плати у пристрої відображення і розпочати відтворення.

      Поєднання слайдів MS PowerPoint, зображень та відео

      Бажаєте отримати повну творчу свободу у комбінуванні зображень із цифрової камери, слайдів MS PowerPoint та відео (до високої чіткості 720p!), створених у будь-якому порядку в будь-який час? За допомогою Easy Advertiser Ви можете комбінувати та підбирати вміст для оптимального впливу на аудиторію.

      Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте

      Ви можете вільно розподілити потрібний вміст у потрібний час протягом 24 годин, щоб задовольнити потреби інформування клієнтів. За допомогою комп’ютерної програми Easy Advertiser Publisher можна створити один або більше часових інтервалів. Перетягуйте вміст у відповідний часовий інтервал. За допомогою програми експортуйте вміст на USB-накопичувач, вставте USB-накопичувач у плату і презентація запуститься, як це було запрограмовано.

      Автоматичний перехід у режим очікування у випадку відсутності розкладу

      Коли відтворення вмісту на інформаційній панелі не заплановано у певний час, вона переходить у режим очікування, що дозволить заощадити енергію та зменшить Ваші витрати за електроспоживання. Цей режим можна вимкнути за допомогою пульта дистанційного керування і використовувати дисплей для інших цілей, наприклад для відтворення вмісту DVD-диска.

      Використайте усі переваги пристрою та відтворюйте відео високої чіткості 720p

      Чіткі та яскраві відеоролики залишать у глядачів найкращі враження. Будь-яке відео чудової якості MPEG2 HD (високої чіткості) 720p, експортоване на USB-накопичувач за допомогою комп’ютерної програми, відображатиметься чітко й без будь-яких затримок або інших перешкод.

      Один пульт дистанційного керування для всього

      Пульт дистанційного керування, який додається до пристрою відображення, також працюватиме з програмою. Будь-які функції, будь-які можливості: Ви отримуєте повний контроль

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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