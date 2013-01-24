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    Philips Sonicare InterCare

    Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX9002/07
    Sonicare
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Бездоганне чищення.* Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.* Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.* Глибше проникнення між зубами.
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      Philips Sonicare InterCare Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      HX9002/07
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Бездоганне чищення.* Глибше проникнення між зубами.

      Насадка для зубної щітки Philips Sonicare InterCare ідеально підходить для усунення нальоту між зубами, кровоточивості та запалення ясен і забезпечення здорової, прекрасної посмішки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Sonicare InterCare Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      Бездоганне чищення.* Глибше проникнення між зубами.

      Насадка для зубної щітки Philips Sonicare InterCare ідеально підходить для усунення нальоту між зубами, кровоточивості та запалення ясен і забезпечення здорової, прекрасної посмішки. Переглянути усі переваги

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        InterCare

        InterCare

        Стандартні насадки для звукової зубної щітки

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Бездоганне чищення.* Глибше проникнення між зубами.

        Чищення між зубами й у важкодоступних місцях

        • 2 шт. в упаковці
        • Стандартний розмір
        • Знімні
        • Чищення між зубами
        Покращує стан ясен усього за 2 тижні

        Покращує стан ясен усього за 2 тижні

        Насадка для щітки InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити прихований наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за 2 тижні.

        Розроблено для глибшого чищення та навіть більше

        Розроблено для глибшого чищення та навіть більше

        Ця насадка для щітки Philips Sonicare має надзвичайно довгі щетинки з високою щільністю, щоб чистити прихований наліт між зубами та в інших важко доступних ділянках.

        Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

        Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

        Клінічно доведено, що насадка для щітки Philips Sonicare InterCare усуває до 7 разів більше нальоту між зубами, ніж звичайна зубна щітка, лише через чотири тижні використання.

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

        Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

        Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.

        Складова кращого догляду за ротовою порожниною

        Складова кращого догляду за ротовою порожниною

        Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.

        Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

        Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

        Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів заміняйте насадку для щітки кожні три місяці.

        Технічні характеристики

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          2 стандартні InterCare

        • Сумісність

          Система насадок для щітки
          Знімні
          Підходять для цих моделей
          • HealthyWhite+
          • 2 Series plaque control
          • 3 Series gum health
          • DiamondClean
          • EasyClean
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare+
          • for Kids
          • HealthyWhite

        • Конструкція та покриття

          Жорсткість щетинок
          Середній
          Колір
          Білий
          Щетинки-індикатори
          Блакитний колір щетинок зникає
          Розмір
          Стандартний

        • Переваги для здоров’я

          Здоров’я ясен
          Покращує стан ясен за 2 тижні
          Видалення нальоту
          Усуває до 7 разів більше нальоту*

        • Якість та функціональність

          Заміна
          Кожні 3 місяці
          Перевірено
          для оптимального використання

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