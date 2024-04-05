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Компактньій отпариватель Philips серии 5000 всегда готов к работе. Просто настрой головку для отпаривания вещей на вешалке или горизонтальной поверхности и включи подачу пара. Гибкая форма отпаривателя позволит без труда брать устройство с собой в поездки и быстро убирать его на хранение дома.
Невероятно удобный в работе ручной отпариватель Philips серии 5000 нагревается всего за 35 секунд. Забудь о раскладывании громоздкой гладильной доски— она больше тебе не нужна. Повесь одежду на вешалку или положи на горизонтальную поверхность, а затем отпарь, чтобы разгладить складки. Готово.
Компактньій отпариватель Philips серии 5000 позволит устранить неподатливые складки на любой одежде из твоего гардероба, допускающей глажение. В режиме Eco устройство будет экономить электричество, а в режиме Max увеличит мощность подачи пара для разглаживания самых неподатливых складок и плотных тканей, таких как хлопок.
Компактньій отпариватель Philips серии 5000 оснащен пластиной SmartFlow, которая позволяет без опасений касаться им любых тканей, допускающих глажение, включая наиболее деликатные — без риска прожечь одежду. От атласного шелка до плотной джинсы — у нас все под контролем. Компактньій отпариватель Philips серии 5000 гарантирует защиту от прожигания тканей для максимально уверенной работы с устройством. Вся твоя любимая одежда, даже из деликатных тканей, всегда будет выглядеть прекрасно.
Компактньій отпариватель Philips серии 5000 имеет заостренную форму подошвьі, которая позволит отпаривать даже труднодоступные уголки и разглаживать наиболее неподатливые складки, воротники и манжеты. С ним тьі сможешь подготовить даже вычурную одежду буквально за несколько минут — без каких-либо ограничений.
В режиме Max ручной отпариватель Philips серии 5000 обеспечивает впечатляющую для устройства этой категории мощность подачи пара (до 1400 Вт** с непрерывной подачей пара 24 г/мин), чтобы вы могли легко и быстро удалить складки с любимой одежды без лишних поводов для беспокойства.
Компактньій отпариватель серии 5000, модель STH5030/20, эффективно удаляет складки со всех предметов одежды благодаря инновационному дизайну и постоянной подаче пара. Он имеет два (2) сменных резервуара для воды.
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