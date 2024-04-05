Компактньій отпариватель Philips серии 5000 оснащен пластиной SmartFlow, которая позволяет без опасений касаться им любых тканей, допускающих глажение, включая наиболее деликатные — без риска прожечь одежду. От атласного шелка до плотной джинсы — у нас все под контролем. Компактньій​ отпариватель Philips серии 5000 гарантирует защиту от прожигания тканей для максимально уверенной работы с устройством. Вся твоя любимая одежда, даже из деликатных тканей, всегда будет выглядеть прекрасно.

