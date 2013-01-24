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    Philips Prestige SenseIQ

    Здоровые на вид и сияющие волосы
    после каждой укладки

    Prostownica SenseIQ

    Фен

    SenseIQ
    Prostownica SenseIQ

    Стайлер

    SenseIQ

    Стайлер Philips Prestige с технологией SenseIQ

    BHS830/00

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    Žehlička na vlasy
    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    Технология SenseIQ сохраняет до 70% естественной влаги волос*

    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    Сохраняет до 93% естественной силы волос**

    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    Микропроцессор автоматически подстраивает параметры укладки

    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    Инновационная система ионизации Tetra Ionic

    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    14 температурных режимов и 3 предварительно заданных режима укладки

    Ikona technologia SenseIQ zachowuje do 70% nawilżenia włosów

    На 20% длинее пластины***

    *Режим SenseIQ при 170°С

    **Режим SenseIQ при 200°С, среднее значение

    ***По сравнению с Philips HP8372
    Цена магазина Philips
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    Žehlička na vlasy

    Заботится о красивых, прямых и здоровых на вид волосах

    Прямые и здоровые на вид волосы ежедневно со стайлером Philips. Технология SenseIQ сохраняет до 70% естественной влаги волос* во время каждой укладки, предотвращая его повреждение и пересушивание.
    *Режим SenseIQ при 170°С

    Самый высокий уровень защиты

    Естественно увлажненные волосы мягкие на ощупь, гибкие и менее склонные к ломкости, а укладка имеет лучшие результаты. Доказано, что технология SenseIQ сохраняет до 93% природной силы волос*
    *Режим SenseIQ при 200°С, середнее значение
    Ikona delikatny

    Система ионизации Tetra Ionic


    Специально разработанная, запатентованная технология освобождает многомиллионный поток ионов, который равномерно распределяется по поверхности волос через специальные продолговатые отверстия на корпусе стайлера. В результате, в 4 раза больше ионов* попадает на волосы, делая их еще более гладкими, невероятно сияющими и нестатичными.

     

    *По сравнению с Philips HP8372
    Ikona delikatny

    Еще более длинные, еще более гладкие пластины


    Исключительно гладкая поверхность пластин предотвращает их трение с волосами, обеспечивая высочайший уровень комфорта во время укладки. На 20% длиннее поверхность* (25 Х 110 мм) позволяет выравнивать больше волос одним движением.

     

    *По сравнению с Philips HP8372

    Почему волосам нужна естественная влага



    Горячий воздух лишает волосы естественной влаги и прочности. Волосы, которые сохраняют свою естественную влагу, более крепкие и сияющие, менее ломкие и лучше держат форму.

     

    Если вы будете делать прическу с помощью прибора, который не будет лишать волосы естественной влаги, они будут в прекрасном состоянии в течение длительного времени.
    Pevnost vlasů

    Лучшее – для ваших волос


    Однако волосы, как правило, имеют разную структуру и состояние, а потому не существует единого универсального значения температуры, при которой следует делать укладку.Вот почему Philips разработал стайлер Philips Prestige с технологией SenseIQ, который обеспечивает индивидуальный уход и укладку.
    haute-couture
    Žehlička na vlasy

    Как работает технология SenseIQ

    Листайте вправо, чтобы узнать больше

    Технология SenseIQ, которая заботится о волосах



    ВВыравнивая волосы, технология SenseIQ может измерять его температуру 30 раз в секунду*. Согласно этого, она непрерывно регулирует температуру укладки, чтобы вы достигли желаемого результата, но волосы оставались естественно увлажненным и не пересушенным.

     

    Благодаря этому стайлер может хранить до 93% природной силы и эластичности волос** и до 70% его естественной влаги***.

     

    * 30р/сек за 12 минут укладки
    ** Режим SenseIQ при 200°C, впечатляющие результаты

    *** Режим SenseIQ при 170°C
    nastavení teploty

    Režim úpravy vlasů na míru


    Žehlička nabízí 3 přednastavené režimy:
     

    • Pro nepoddajné, kudrnaté vlasy má připravený rychlý režim s teplotou zahřátí na 210 °C.
    • Pro jemně zvlněné vlasy můžete zvolit normální režim s teplotou 190 °C.
    • Pro jemné, barvené, světlé nebo oslabené vlasy je určen šetrný režim s teplotou 170 °C.
       

    Ať už zvolíte jakýkoliv z nich, žehlička u každého automaticky aktivuje funkci SenseIQ.
    Speciální režim

    В 4 раза больше ионов


    Ионы, которые освобождаются на волосы во время укладки, предотвращают наэлектризованность и спутывание волос, а также придают ему невероятного сияния. Другие стайлеры высвобождают ионы через только одно или два отверстия и поэтому есть вероятность, что они не покроют волосы по всей их длине, а лишь то, что находится ближе всего к этим отверстиям.

     

    В отличие от этого, стайлер Philips Prestige с технологией SenseIQ создан с системой Tetra Ionic: он имеет на обеих пластинах овальное отверстие, на концах которого имеются отверстия для ионизации. В результате ионы высвобождаются на волосы в четырех местах и могут более равномерно распределяться по всей длине пряди.
    Ionty žehlička na vlasy

    Легкая и быстрая укладка


    Стайлер нагревается до максимальной температуры всего за 15 секунд, и благодаря чрезвычайно гладким пластинам, которые на 20% длиннее*, вы можете быстрее уложить волосы. Вы также можете выбрать вручную одну из 14 возможных настроек температуры от 120 до 230°С.
     

    Вам нужно уложить волосы сзади? Хотите создать легкие кудри с помощью стайлера? Смело держитесь за оба конца стайлера свободной рукой. Они изготовлены из специального жаростойкого материала, который не обожжет ваши пальцы, даже если вы включите стайлер на максимальную температуру.

     

     *По сравнению с Philips HP8372/00
    snadny styling

    Улучшенный уход за волосами

    3 автоматические режимы укладки

     

    Созданы, чтобы удовлетворить разнообразные потребности ваших волос. Сенсор SenseIQ активируется автоматически, чтобы обеспечить вашим волосам лучшую укладку и защиту от повреждений.
    1
     
    Тонкие, светлые или окрашенные волосы
    1
     
    Слегка волнистые волосы или не слишком толстые
    1
     
    Толстые, вьющиеся волосы или волосы, которые трудно поддаются укладке
    1
     
    Выбирайте 1 из 14 температурных настроек от 120 до 230°С

    В комплекте

    lauraberishabeauty Philips DryCare Prestige
    Děkuji @philipscz 💙
    Dlouho jsem přemýšlela nad novou žehličkou na vlasy, když jsem narazila na tuto novinku, byla to jasná volba! 

    Díky funkci měření teploty (SenseIQ) mám vlasy hladké a lesklé. #ad #philipscz #senseiq
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    gabriela.stara Philips DryCare Prestige
    ♥ 𝙋𝙝𝙞𝙡𝙞𝙥𝙨 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙩𝙞𝙜𝙚 𝙎𝙚𝙣𝙨𝙚𝙄𝙌
    .
    🖤
    .
    Protože si vlasy žehlím i několikrát do týdne a přemýšlím nad tím jak vlasy co nejméně zatěžovat,
     rozhodla jsem se přihlásit a otestovat žehličku na vlasy od značky Philips model Prestige SenseIQ. Dostala jsem se do výběru 15 žen a dívek, nejedná se tedy o placenou spolupráci.
    Když mi tato kráska dorazila domů, byla jsem natěšená jako malá holka 😁 Největší výhodou této žehličky na vlasy je až 70 % uchování přirozené vlhkosti vlasů. 🖤 Velice příjemně mě oslovilo designové provedení této žehličky na vlasy 💕 Obsahem balení je tedy samotná žehlička na vlasy, tepluvzdorné pouzdro, kryt a samozřejmě návod, který doporučuji přečíst ✌🏼😎 Stupeň nahřátí žehličky je možné vybrat dvěma způsoby. Jeden způsob je podle typu vašich vlasů, který je rozdělen do třech kategorií a druhým způsobem je zvolení teploty, která je u tohoto modelu 210°C maximální.
    Myslím, že nebudu přehánět, když si dovolím napsat, že rychlost nahřátí je opravdu blesková a manipulace jednoduchá 👌🏼 Vlásky tato žehlička na vlasy netahá a jediný mínusový bodík bych viděla v tom, že je trošičku těžší 🤷🏻‍♀️ Během velmi krátké doby dosáhnete nádherně lesklých, jemných a lehounkých vlasů. Upřímně jsem z toho výrobku nadšená! 🤩

    @philipscz
    #philips
    #philipscz
    #philiprestige
    #PhilipsPrestigeSenseIQ
    #philipsstraightener
    ПодробнееСвернуть
    petra_mikado Philips DryCare Prestige

    Před nedávnem jsem vám ukazovala žehličku co mi přišla od @philipscz ❣️ Celá řada Prestige, mě vážně baví 🤩 Žehlička se nahřeje rychlostí blesku ⚡️,skvěle se s ní manipuluje,vlasy jsou po ní krásné hladké😊a co se tvaru týká bude skvělá na vlny ☝🏻
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    Сравните стайлеры Philips и выберите лучший для себя

    BHS830/00

    Стайлер для волос с технологией SenseIQ

    BHS830/00

    Цена магазина Philips
    Стайлер
    Сравнить
    HP8374/00

    Стайлер для волос с технологией MoistureProtect

    HP8374/00

    Цена магазина Philips
    Стайлер для волос MoistureProtect
    Сравнить
    BHS675/00

    Стайлер для волос с технологией SplitStop

    BHS675/00

    Цена магазина Philips
    Стайлер для волосся SplitStop
    Сравнить

    Отзыв клиента

    средняя оценка 5 / 5
    средняя оценка 4.9 / 5
    средняя оценка 5 / 5

    Технология защиты
    • Технология SenseIQ (измеряет температуру волос более 20 000 раз за сеанс укладки и адаптирует ее)
    • Технология MoistureProtect (проверяет волосы 30 раз в секунду, адаптируя температуру)
    • Технология SplitStop для полнейшего предотвращения появления секущихся кончиков

    Максимальная температура (°C)
    • 230
    • 200
    • 230

    Настройки
    • 14 цифровых, 3 запрограммированных
    • 3 цифровых
    • 11 цифровых

    Функция ионизации
    • Да (Tetra Ionic)
    • Да
    • Да

    Время нагрева
    • 15 секунд
    • 15 секунд
    • 30 секунд

    Автоматическое отключение
    • Так (через 60 мин.)
    • Так (через 60 мин.)
    • Так (через 30 мин.)

    Покрытие пластин
    • Керамическое покрытие
    • Титановое покрытие
    • Керамическое покрытие

    Светодиодный дисплей
    • Да
    • Да
    • Да

    Длина шнура
    • 2 м
    • 2 м
    • 1,8 м

    Гибкий шнур
    • Да
    • Да
    • Да

    Футляр
    • Да
    • Да
    • -

    Гарантия
    • 2 года +1(при регистрации продукта в MyPhilips)
    • 2 года
    • 2 года +1(при регистрации продукта в MyPhilips)
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    Žehlička na vlasy

    Philips Prestige SenseIQ 

    BHS830/00
    Цена магазина Philips
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