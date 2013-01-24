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*Режим SenseIQ при 170°С
**Режим SenseIQ при 200°С, среднее значение
***По сравнению с Philips HP8372
Специально разработанная, запатентованная технология освобождает многомиллионный поток ионов, который равномерно распределяется по поверхности волос через специальные продолговатые отверстия на корпусе стайлера. В результате, в 4 раза больше ионов* попадает на волосы, делая их еще более гладкими, невероятно сияющими и нестатичными.
*По сравнению с Philips HP8372
Исключительно гладкая поверхность пластин предотвращает их трение с волосами, обеспечивая высочайший уровень комфорта во время укладки. На 20% длиннее поверхность* (25 Х 110 мм) позволяет выравнивать больше волос одним движением.
*По сравнению с Philips HP8372
Горячий воздух лишает волосы естественной влаги и прочности. Волосы, которые сохраняют свою естественную влагу, более крепкие и сияющие, менее ломкие и лучше держат форму.
Если вы будете делать прическу с помощью прибора, который не будет лишать волосы естественной влаги, они будут в прекрасном состоянии в течение длительного времени.
ВВыравнивая волосы, технология SenseIQ может измерять его температуру 30 раз в секунду*. Согласно этого, она непрерывно регулирует температуру укладки, чтобы вы достигли желаемого результата, но волосы оставались естественно увлажненным и не пересушенным.
Благодаря этому стайлер может хранить до 93% природной силы и эластичности волос** и до 70% его естественной влаги***.
* 30р/сек за 12 минут укладки
** Режим SenseIQ при 200°C, впечатляющие результаты
*** Режим SenseIQ при 170°C
Žehlička nabízí 3 přednastavené režimy:
Ať už zvolíte jakýkoliv z nich, žehlička u každého automaticky aktivuje funkci SenseIQ.
Ионы, которые освобождаются на волосы во время укладки, предотвращают наэлектризованность и спутывание волос, а также придают ему невероятного сияния. Другие стайлеры высвобождают ионы через только одно или два отверстия и поэтому есть вероятность, что они не покроют волосы по всей их длине, а лишь то, что находится ближе всего к этим отверстиям.
В отличие от этого, стайлер Philips Prestige с технологией SenseIQ создан с системой Tetra Ionic: он имеет на обеих пластинах овальное отверстие, на концах которого имеются отверстия для ионизации. В результате ионы высвобождаются на волосы в четырех местах и могут более равномерно распределяться по всей длине пряди.
Стайлер нагревается до максимальной температуры всего за 15 секунд, и благодаря чрезвычайно гладким пластинам, которые на 20% длиннее*, вы можете быстрее уложить волосы. Вы также можете выбрать вручную одну из 14 возможных настроек температуры от 120 до 230°С.
Вам нужно уложить волосы сзади? Хотите создать легкие кудри с помощью стайлера? Смело держитесь за оба конца стайлера свободной рукой. Они изготовлены из специального жаростойкого материала, который не обожжет ваши пальцы, даже если вы включите стайлер на максимальную температуру.
*По сравнению с Philips HP8372/00
Созданы, чтобы удовлетворить разнообразные потребности ваших волос. Сенсор SenseIQ активируется автоматически, чтобы обеспечить вашим волосам лучшую укладку и защиту от повреждений.
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Стайлер для волос с технологией SenseIQ
BHS830/00
Цена магазина Philips
Стайлер
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Стайлер для волос с технологией MoistureProtect
HP8374/00
Цена магазина Philips
Стайлер для волос MoistureProtect
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Стайлер для волос с технологией SplitStop
BHS675/00
Цена магазина Philips
Стайлер для волосся SplitStop
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Отзыв клиента
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Технология защиты
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Максимальная температура (°C)
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Настройки
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Функция ионизации
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Время нагрева
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Автоматическое отключение
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Покрытие пластин
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Светодиодный дисплей
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Длина шнура
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Гибкий шнур
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Футляр
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Гарантия
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