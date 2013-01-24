



Горячий воздух лишает волосы естественной влаги и прочности. Волосы, которые сохраняют свою естественную влагу, более крепкие и сияющие, менее ломкие и лучше держат форму.

Если вы будете делать прическу с помощью прибора, который не будет лишать волосы естественной влаги, они будут в прекрасном состоянии в течение длительного времени.