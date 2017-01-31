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    Светодиодные рабочие фонари (32)

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      Professional Penlight Premium Color+
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      Professional Penlight Premium Color+

      LPL81X1/10

      • 200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)
      • Направленный луч 180 лм
      • Соответствие дневному свету (CRI 95)
      • Алюминиевый корпус, с аккумулятором
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      EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь
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      EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

      LUMRC120X1/10

      • Светодиоды высокого качества
      • 90 лм / точечный луч 10 лм
      • До 10 часов работы от аккумулятора
      • Ударопрочность IK07
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      EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь
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      EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

      LUMRC120B1/10

      • Светодиоды высокого качества
      • 90 лм / точечный луч 10 лм
      • До 10 часов работы от аккумулятора
      • Ударопрочность IK07
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      Professional LPL18
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      Professional LPL18

      LPL18B1

      • Высококачественные светодиоды (5 шт.)
      • 85 лм и точечный луч 20 лм
      • До 8 часов в автономном режиме
      • Работа от 3 элементов питания типа AAA
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      Professional PEN20S
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      Professional PEN20S

      LPL67X1

      • 200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)
      • Особый дизайн для использования без рук
      • Направленный луч яркостью 100 лм
      • Время работы от аккумулятора до 4 ч
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      Professional LPL19
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      Professional LPL19

      LPL19B1

      • Высококачественные светодиоды (6 шт.)
      • 130 лм и фокусированный луч 20 лм
      • 11 ч автономной работы, 3 батареи AAA
      • Водо- и пыленепроницаемость: IP54
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      Professional Penlight Premium Gen2
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      Professional Penlight Premium Gen2

      LPL28RECHX1

      • Высококачественный светодиод
      • 145 лм и точечный луч 120 лм
      • Прочный алюминиевый корпус
      • Зарядка через USB
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      EcoPro30 Компактная беспроводная профессиональная лампа
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      EcoPro30 Компактная беспроводная профессиональная лампа

      LUMRC220X1/10

      • 300 лм (Boost) / 150 лм (Eco)
      • Особый дизайн для использования без рук
      • До 8 часов работы от аккумулятора
      • Прочный инспекционный фонарь
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      Xperion 6000 UV Pillar
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      Xperion 6000 UV Pillar

      X60UVPIX1/10

      • 500 лм (Boost) / 250 лм (Eco)
      • Направленный луч 180 лм и УФ-свет
      • Время работы: 4,5 ч (в экорежиме: 10 ч)
      • Высокий CRI и УФ-детектор утечки
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      Xperion 6000 Pillar
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      Xperion 6000 Pillar

      X60PILLX1/10

      • 500 лм (Boost) / 250 лм (Eco)
      • Направленный луч 180 лм
      • Время работы: 4,5 ч (в экорежиме: 10 ч)
      • Складной фонарь с эргономичным дизайном
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      Xperion 6000 Pocket
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      Xperion 6000 Pocket

      X60POCKX1/10

      • 300 лм (Boost) / 150 лм (Eco)
      • Направленный луч 100 лм
      • Время работы: 3,5 ч (в экорежиме: 7 ч)
      • Компактный и универсальный
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      Xperion 6000 Line
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      Xperion 6000 Line

      X60LINEX1/10

      • 300 лм (Boost) / 150 лм (Eco)
      • Направленный луч 120 лм
      • Время работы: 4,5 ч (в экорежиме: 8 ч)
      • Надежный широкий луч света
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