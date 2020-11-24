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Больше не доступен
2400 Вт
Постоянная подача пара 45 г/мин
Паровой удар 170 г
Подошва SteamGlide
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Награды
4.7
из 5
23
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
rogigor
24/11/2020
Україна
Есть практически все необходимые функции
Очень нравится и мне и жене. Работать с ним одно удовольствие!
Плюсы
Достаточно большая емкость для воды. Возможность парового удара.
Минусы
не найдены
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Паровой утюг
Ibordun
30/12/2021
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Виріб має чудові функції
Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Парова праска
Miya24
29/10/2021
Україна
Чудова праска
Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!
Плюсы
Довготривала, якісна та легка в користуванні
Минусы
Не знайшла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Парова праска
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