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  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем

Больше не доступен

PowerLifeПаровой утюг

GC2998/80

4.7
| (23) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт

1 награда

Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.
Посмотреть все преимущества

С подошвой SteamGlide — служит в 4 раза дольше*

Создан для работы, день за днем

  • 2400 Вт

  • Постоянная подача пара 45 г/мин

  • Паровой удар 170 г

  • Подошва SteamGlide

2400 Вт для быстрого нагрева

2400 Вт для быстрого нагрева

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

Паровой удар до 170 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 170 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

Подача пара до 45 г/мин для стабильной, эффективной работы

Подача пара до 45 г/мин для стабильной, эффективной работы

Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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4.7

из 5

23

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

3
2

24/11/2020

Україна

Україна

Есть практически все необходимые функции

Очень нравится и мне и жене. Работать с ним одно удовольствие!

Плюсы

Достаточно большая емкость для воды. Возможность парового удара.

Минусы

не найдены

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Паровой утюг

30/12/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб має чудові функції

Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!

Плюсы

Довготривала, якісна та легка в користуванні

Минусы

Не знайшла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2998/80 Парова праска

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      Примечания

      1. По сравнению с антипригарной подошвой Philips