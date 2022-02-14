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Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
Еще умнее, еще проще, еще вкуснее. Технология Smart Sensing думает и готовит вместо вас. Это единственная мультипечь с автоматической подстройкой температуры и времени для приготовления идеальных блюд. Выберите умный режим и наслаждайтесь каждым кусочком! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
Еще умнее, еще проще, еще вкуснее. Технология Smart Sensing думает и готовит вместо вас. Это единственная мультипечь с автоматической подстройкой температуры и времени для приготовления идеальных блюд. Выберите умный режим и наслаждайтесь каждым кусочком! Узнать обо всех преимуществах
Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
Еще умнее, еще проще, еще вкуснее. Технология Smart Sensing думает и готовит вместо вас. Это единственная мультипечь с автоматической подстройкой температуры и времени для приготовления идеальных блюд. Выберите умный режим и наслаждайтесь каждым кусочком! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
Еще умнее, еще проще, еще вкуснее. Технология Smart Sensing думает и готовит вместо вас. Это единственная мультипечь с автоматической подстройкой температуры и времени для приготовления идеальных блюд. Выберите умный режим и наслаждайтесь каждым кусочком! Узнать обо всех преимуществах
Philips Ovi Smart
Итого:
Наши профессиональные шеф-повара создали программы "Смарт-шеф", которые будут думать и готовить за вас. Одним касанием кнопки готовьте свежий или замороженный картофель фри, куриные ножки или курицу/рыбу целиком в аэрогриле XXL.
Теперь вы можете есть здоровую пищу без лишнего жира. Аэрогриль Philips XXL располагает технологией Fat Removal, который отделяет и устраняет лишний жир. Оцените весь вкус жареных блюд, таких как кура-гриль с хрустящей корочкой и нежным мясом, снизив количество насыщенных жиров на 50 %*.
Наслаждайтесь полезными жареными блюдами, хрустящими снаружи и нежными внутри, с технологией, устраняющей 90 % жира**. Philips XXL использует для жарки горячий воздух и не требует использования масла. Технология Philips Rapid Air создает в 7 раз более быстрый воздухопоток, чтобы вы могли наслаждаться превосходным вкусом и текстурой*** блюд.
Да, аэрогриль Airfryer XXL позволяет готовить блюда на всю семью. Его емкости хватает для простого приготовления больших порций вкусных блюд. Вы можете приготовить целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы накормить даже большую семью или нескольких друзей. Подавайте до 6 порций благодаря вместительной корзине объемом 7,3 л****.
Аэрогрили Philips работают эффективнее, экономя время и электричество — до 70 % меньше расход электроэнергии и до 50 % быстрее, чем традиционный духовой шкаф******.
Режим поддержания температуры Keep Warm поможет наслаждаться вкусом любимого блюда в удобное время. В этом режиме идеальная температура блюда будет поддерживаться в течение 30 минут. Вы можете сохранить любимое блюдо, чтобы одним касанием кнопки всегда готовить его по необходимому рецепту. В режиме избранного ваше блюдо для максимального удобства будет готовиться при идеальной температуре в течение необходимого времени.
Очистка аэрогриля стала проще и быстрее благодаря корзине QuickClean со съемной решеткой с антипригарным покрытием. Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине, что заметно упрощает чистку.
Мультипечь Ovi XXL позволяет готовить сотни различных блюд. Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре и даже подогревайте свои блюда. Каждый кусочек станет лакомым благодаря системе воздухопотока Philips и дизайну в виде звезды. Прибор равномерно готовит блюда со всех сторон, обеспечивая идеальный процесс приготовления.
Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для аэрогриля — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Вес и габариты
Общие характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Забота об окружающей среде
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