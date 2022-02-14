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    Мультипечь

    Philips Ovi Smart

    HD9870/20
    Общая оценка / 5
    • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий. Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий. Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
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      Мультипечь Philips Ovi Smart

      HD9870/20
      Общая оценка / 5

      Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

      Еще умнее, еще проще, еще вкуснее. Технология Smart Sensing думает и готовит вместо вас. Это единственная мультипечь с автоматической подстройкой температуры и времени для приготовления идеальных блюд. Выберите умный режим и наслаждайтесь каждым кусочком! Узнать обо всех преимуществах

      Мультипечь Philips Ovi Smart

      Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

      Еще умнее, еще проще, еще вкуснее. Технология Smart Sensing думает и готовит вместо вас. Это единственная мультипечь с автоматической подстройкой температуры и времени для приготовления идеальных блюд. Выберите умный режим и наслаждайтесь каждым кусочком! Узнать обо всех преимуществах

      Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

      Еще умнее, еще проще, еще вкуснее. Технология Smart Sensing думает и готовит вместо вас. Это единственная мультипечь с автоматической подстройкой температуры и времени для приготовления идеальных блюд. Выберите умный режим и наслаждайтесь каждым кусочком! Узнать обо всех преимуществах

      Мультипечь Philips Ovi Smart

      Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

      Еще умнее, еще проще, еще вкуснее. Технология Smart Sensing думает и готовит вместо вас. Это единственная мультипечь с автоматической подстройкой температуры и времени для приготовления идеальных блюд. Выберите умный режим и наслаждайтесь каждым кусочком! Узнать обо всех преимуществах

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        Мультипечь

        Мультипечь

        Philips Ovi Smart

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        Итого:

        Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

        Идеальные результаты при одном нажатии кнопки

        • Технология Rapid Air
        • Технология Smart Sensing
        • Сохранение любимого блюда
        • Корзина с антипригарным покрытием
        • Корзина емкостью до 1,4 кг (6 порций)
        Программы "Смарт-шеф" для популярных блюд

        Программы "Смарт-шеф" для популярных блюд

        Наши профессиональные шеф-повара создали программы "Смарт-шеф", которые будут думать и готовить за вас. Одним касанием кнопки готовьте свежий или замороженный картофель фри, куриные ножки или курицу/рыбу целиком в аэрогриле XXL.

        Технология Fat Removal выводит лишний жир из продуктов

        Технология Fat Removal выводит лишний жир из продуктов

        Теперь вы можете есть здоровую пищу без лишнего жира. Аэрогриль Philips XXL располагает технологией Fat Removal, который отделяет и устраняет лишний жир. Оцените весь вкус жареных блюд, таких как кура-гриль с хрустящей корочкой и нежным мясом, снизив количество насыщенных жиров на 50 %*.

        Воздушный поток в 7 раз быстрее, чем у оригинального аэрогриля***

        Воздушный поток в 7 раз быстрее, чем у оригинального аэрогриля***

        Наслаждайтесь полезными жареными блюдами, хрустящими снаружи и нежными внутри, с технологией, устраняющей 90 % жира**. Philips XXL использует для жарки горячий воздух и не требует использования масла. Технология Philips Rapid Air создает в 7 раз более быстрый воздухопоток, чтобы вы могли наслаждаться превосходным вкусом и текстурой*** блюд.

        XXL: готовьте целую курицу или 1,4 кг картофеля фри на всю семью

        XXL: готовьте целую курицу или 1,4 кг картофеля фри на всю семью

        Да, аэрогриль Airfryer XXL позволяет готовить блюда на всю семью. Его емкости хватает для простого приготовления больших порций вкусных блюд. Вы можете приготовить целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы накормить даже большую семью или нескольких друзей. Подавайте до 6 порций благодаря вместительной корзине объемом 7,3 л****.

        Экономия время и энергию

        Экономия время и энергию

        Аэрогрили Philips работают эффективнее, экономя время и электричество — до 70 % меньше расход электроэнергии и до 50 % быстрее, чем традиционный духовой шкаф******.

        Удобный режим поддержания температуры и сохранения избранных настроек

        Удобный режим поддержания температуры и сохранения избранных настроек

        Режим поддержания температуры Keep Warm поможет наслаждаться вкусом любимого блюда в удобное время. В этом режиме идеальная температура блюда будет поддерживаться в течение 30 минут. Вы можете сохранить любимое блюдо, чтобы одним касанием кнопки всегда готовить его по необходимому рецепту. В режиме избранного ваше блюдо для максимального удобства будет готовиться при идеальной температуре в течение необходимого времени.

        QuickClean, все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        QuickClean, все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Очистка аэрогриля стала проще и быстрее благодаря корзине QuickClean со съемной решеткой с антипригарным покрытием. Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине, что заметно упрощает чистку.

        Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте!

        Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте!

        Мультипечь Ovi XXL позволяет готовить сотни различных блюд. Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре и даже подогревайте свои блюда. Каждый кусочек станет лакомым благодаря системе воздухопотока Philips и дизайну в виде звезды. Прибор равномерно готовит блюда со всех сторон, обеспечивая идеальный процесс приготовления.

        Более 500 эксклюзивных рецептов в приложении NutriU*****

        Более 500 эксклюзивных рецептов в приложении NutriU*****

        Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для аэрогриля — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китай

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Большая форма для выпечки
          • 9 форм для кексов

        • Технические характеристики

          Мощность
          2225  Вт
          Длина шнура
          0,8  м

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          433x321x315 мм
          Вес изделия
          7,99  кг

        • Общие характеристики

          Функции устройства
          • Технология Smart Sensing
          • Технология Fat Removal
          • Технология Rapid Air
          • Переключатель включение/выключение
          • Сигнал готовности
          • Настройка температуры
          • Индикатор включения питания
          • QuickClean
          • LED дисплей
          • Настройка времени
          • Автоматическое отключение
          • Термоизолированный корпус
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • Поддержание температуры
          • Сохранение избранных рецептов
          • Отделение для хранения шнура
          • Цифровой сенсорный дисплей
          • Приложение NutriU

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Белый цвет оттенка «шампань»
          Материал основного корпуса
          Пластик

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          > 90 % переработанных материалов
          Инструкция по эксплуатации
          из 100% переработанной бумаги

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              • ¹Мультипечь XXL обеспечивает наиболее высокое напряжение, самый быстрый нагрев и наиболее однородное приготовление замороженного картофеля фри (2021 г.).
              • ²Технология Philips Rapid Air повышает скорость воздухопотока в корзине в 7 раз по сравнению с мультипечью Philips Viva с плоским дном
              • ³Однородность и время приготовления замороженного картофеля фри сравнивалась между мультипечью Philips и мини-печами емкостью свыше 10 л.
              • ***Емкость в литрах обозначает общую емкость чаши
              • ****Количество может различаться в разных странах
              • *****Потребление энергии при при приготовлении одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результат может отличаться в зависимости от продукта.

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              О Philips

              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

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