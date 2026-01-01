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Больше не доступен

Shaver series 7000 SensoTouchБритвенный блок

RQ11/50

Поддерживайте идеальный результат

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

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Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

Поддерживайте идеальный результат

  • Система DualPrecision

  • Сменный блок

  • Для моделей SensoTouch 2D (RQ11xx)

Сменные головки для бритв SensoTouch 2D

Сменные головки для бритв SensoTouch 2D

Сменные головки RQ11 совместимы с бритвами SensoTouch 2D (RQ11xx).

Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.

Бритвы с системой Super Lift&Cut

Бритвы с системой Super Lift&Cut

Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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