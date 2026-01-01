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Больше не доступен
RQ11/50
Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.
Система DualPrecision
Сменный блок
Для моделей SensoTouch 2D (RQ11xx)
Сменные головки RQ11 совместимы с бритвами SensoTouch 2D (RQ11xx).
Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
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