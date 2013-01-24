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Shaver series 7000 SensoTouch

Бритвений блок

RQ11/50
Загальна оцінка / 5
  • Подбайте про ретельне гоління Подбайте про ретельне гоління Подбайте про ретельне гоління
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    Shaver series 7000 SensoTouch Бритвений блок

    RQ11/50
    Загальна оцінка / 5

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    Shaver series 7000 SensoTouch Бритвений блок

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    Shaver series 7000 SensoTouch Бритвений блок

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

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      Подбайте про ретельне гоління

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Леза DualPrecision
      • Змінний блок
      • Підходить для SensoTouch 2D (RQ11xx)
      Замінні головки для бритв SensoTouch 2D

      Замінні головки для бритв SensoTouch 2D

      Замінні головки RQ11 сумісні з бритвами SensoTouch 2D (RQ11xx).

      Система GyroFlex 2D легко повторює контури обличчя

      Система GyroFlex 2D легко повторює контури обличчя

      Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.

      Бритви з системою Super Lift & Cut Action

      Бритви з системою Super Lift & Cut Action

      Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

      Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

      Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

      Ущільнення Aquatec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.

      Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

      Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

      Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.

      Просте встановлення та знімання

      Просте встановлення та знімання

      Просто відкрийте головку бритви Philips та почистіть її від залишків щетини за допомогою щітки для очищення, яка є в комплекті.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить для типу виробу
        SensoTouch 2D (RQ11xx)
        Бритвені блоки в упаковці
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