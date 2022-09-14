Застосунок Philips Coffee+
Найпростіший спосіб насолоджуватися улюбленою кавою зі свіжих зерен
Завантажте застосунок Coffee+ для натхненного приготування кави
Дізнайтеся все про свою повністю автоматичну кавомашину й відкрийте світ безмежного натхнення в застосунку Coffee+, щоб готувати напої, як у кав’ярні.
Завантажте додаток Philips Coffee+
Натхненна кава без зусиль із застосунком Coffee+ Легкий початок використання та інструкції
Легке налаштування кавомашини для роботи завдяки покроковим інструкціям Миттєвий доступ до інтерактивного посібника користувача й огляду вашої кавомашини Максимальна насолода від функцій кавомашини за допомогою корисних порад і підказок Обслуговування та підтримка завжди під рукою
Легке обслуговування кавомашини завдяки покроковим інструкціям із відео та зображеннями У разі будь-яких питань ви матимете доступ до наших інструкцій для комплексного усунення несправностей і розділу поширених запитань Відкрийте для себе світ професійних рецептів приготування кави в затишку власного дому
Оновіть свою карту кави й відкрийте для себе безліч ідей приготування смачних напоїв, як у кав’ярні, завдяки щотижневим оновленням Наші смачні рецепти легко готувати всього за 5 хвилин завдяки відео та зображенням із покроковими інструкціями
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