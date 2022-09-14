Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Додаток Philips Air+

    Застосунок Philips Coffee+

    Найпростіший спосіб насолоджуватися улюбленою кавою зі свіжих зерен

    Завантажте застосунок Coffee+ для натхненного приготування кави

    Дізнайтеся все про свою повністю автоматичну кавомашину й відкрийте світ безмежного натхнення в застосунку​ Coffee+, щоб готувати напої, як у кав’ярні.

    Завантажити додаток Coffee+, App Store
    Завантажити додаток Coffee+, Google Play

    Завантажте додаток Philips Coffee+

    Завантажити додаток Coffee+, App Store
    Завантажити додаток Coffee+, Google Play
    Додаток Coffee+. Ваше розумне рішення для кави

    Натхненна кава без зусиль із застосунком Coffee+

    Легкий початок використання​ та інструкції

     
    • Легке налаштування кавомашини для роботи завдяки покроковим інструкціям
    • Миттєвий доступ до інтерактивного посібника користувача й огляду вашої кавомашини​
    • Максимальна насолода від функцій кавомашини за допомогою корисних порад і підказок

    Додаток Coffee plus, просте введення в експлуатацію та інструкції
    Додаток Philips Coffee+, дані про обслуговування й підтримку на екранах телефона

    Обслуговування та підтримка завжди під рукою

     

    • Легке обслуговування кавомашини завдяки покроковим інструкціям із відео та зображеннями
    • У разі будь-яких питань ви матимете доступ до наших інструкцій для комплексного усунення несправностей і розділу поширених запитань

    Телефонні екрани з рецептами кави в додатку Coffee+

    Відкрийте для себе світ професійних рецептів приготування кави в затишку власного дому

     

    • Оновіть свою карту кави й відкрийте для себе безліч ідей приготування смачних напоїв, як у кав’ярні, завдяки щотижневим оновленням
    • Наші смачні рецепти легко готувати всього за 5 хвилин завдяки відео та зображенням із покроковими інструкціями

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Способи оплати:

    Оплата при отриманні товару

    Швидкі посилання:

    Підтримка інтернет-магазину
    Правила та умови
    Знайти замовлення
    Про Philips
    Контакти

    Продавець інтернет-магазину:

    ТОВ «Філіпс Україна»
    03038, Україна
    м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
    Код ЄДРПОУ 33744042

    © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.