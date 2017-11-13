Фільтри AquaClean дозволяють приготувати до 5000 чашок* без видалення накипу; а кожен фільтр дозволяє приготувати до 625 чашок!* Фільтр AquaClean (CA6903) запобігає утворенню накипу, завдяки чому можна завжди насолоджуватися чашкою свіжої кави. Сумісний з усіма кавоварками з наклейкою AquaClean на резервуарі для води.

*Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.