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BeanMaestro автоматично налаштовує параметри заварювання для якнайкращого смаку та аромату з кожного кавового зерна
Вбудований Wi-Fi для повноцінного підключення
22 смачні кавові напої
Функція LatteDuo для приготування 2 будь-яких напоїв одночасно
100% керамічні жорна для приготування не менше 20 тис. чашок кави
8 профілів користувача для збереження персоналізованих напоїв
Технологія AquaClean для стабільно високої якості кави за допомогою очищеної води. До 5000* чашок кави без видалення накипу
BeanMaestro автоматично налаштовує параметри заварювання, щоб отримати якнайкращий смак та аромат з ваших кавових зерен. Просто виберіть тип та ступінь обсмаження зерен, а BeanMaestro зробить решту.
У Saeco Xelsis Suprema передбачено вбудований Wi-Fi для надання персоналізованих рекомендацій за допомогою машинного навчання, а також регулярні оновлення програмного забезпечення для покращення роботи користувача. Це також робиться для того, щоб жодна частина процесу не залишалася без уваги, завдяки розширеним функціям користувача, які легко контролюються з дисплея кавомашини, а також для змоги отримати дані про наявність витратних матеріалів у місцевих роздрібних продавців.
Приголомшливий 7,8-дюймовий кольоровий дисплей з високою роздільною здатністю з інтуїтивно зрозумілим сенсорним інтерфейсом користувача забезпечує точну взаємодію та можливість перегляду відео інструкцій.
За допомогою LatteDuo приготуйте та насолоджуйтесь однією або подвійною порцією улюбленої кави одним дотиком, від більш знайомих рецептів, таких як еспресо та капучино, до особливих кавових напоїв, як-от італійський еспресо макіато та флет уайт.
Виготовлені із 100% кераміки, щоб є надзвичайно твердими і точними, й орієнтовані на подрібнення щонайменше 20 000 чашок смачної свіжозмеленої кави. Легко налаштуйте кавомолку на свій смак за допомогою 12 ступенів помелу. Оптимальні налаштування подрібнення вже рекомендовані виробником, а наведені відео в кавомашині допоможуть вам крок за кроком переконатися, що вони налаштовані правильно.
Технологія HygieSteam без зусиль забезпечує обслуговування вашої кавомашини завдяки інноваційній системі очищення, яка автоматично видаляє 99,9% мікроорганізмів*, а наша кольорова панель обслуговування чітко показує стан кавомашини та статус очищення.
* 99.9999% мікроорганізмів за результатами лабораторних досліджень.
AquaClean — запатентований фільтр для води, призначений для покращення якості кави за допомогою очищеної води та запобігання утворенню накипу у кавомашині. Зробіть до 5000** чашок без видалення накипу, регулярно замінюючи фільтр.
** З 8 змінами фільтрів. Інтервал зміни залежить від вибору напою та кількості процесів промивання та очищення.
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Xelsis Suprema
Xelsis Suprema
SM8889/00
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Xelsis Deluxe
Xelsis Deluxe
SM8780/00
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GranAroma
GranAroma
SM6585/00
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GranAroma
GranAroma
SM6480/00
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Кавове різноманіття
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Сенсорний екран
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Фільтр для води AquaClean
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Профілі користувача
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Налаштування персоналізації
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LatteDuo
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Ступені помелу
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LattePerfetto
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Гарантія
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