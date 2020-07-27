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    Saeco Xelsis верхній башт

    Xelsis Suprema

    ПЕРСОНАЛІЗОВАНА ДОСКОНАЛІСТЬ ПРИ КОЖНОМУ ЗАВАРЮВАННІ​


    Вишукана комбінація італійської кавової спадщини, інтернет-технології та інновацій у заварюванні кави. Майстерність, що працює так, як ви завжди хотіли, щоб кавомашина працювала, щоразу готуючи вишукану каву на ваш смак. ​

    ВІДКРИЙТЕ СВІТ КАВИ, ЩО ВДОВІЛЬНИТЬ КОЖНЕ ПОБАЖАННЯ ТА ВРАХУЄ ВАШ НАСТРІЙ

    Philips Saeco Xelsis Suprema SM8889

    Saeco Xelsis Suprema

    SM8889/00

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    BeanMaestro автоматично налаштовує параметри заварювання для якнайкращого смаку та аромату з кожного кавового зерна

    Вбудований Wi-Fi для повноцінного підключення​

    22 смачні кавові напої

    Функція LatteDuo для приготування 2 будь-яких напоїв одночасно

    100% керамічні жорна для приготування не менше 20 тис. чашок кави

    8 профілів користувача для збереження персоналізованих напоїв

    Технологія AquaClean для стабільно високої якості кави за допомогою очищеної води. До 5000* чашок кави без видалення накипу

    * З 8 змінами фільтрів. Інтервал зміни залежить від вибору напою та кількості процесів промивання та очищення.​

    ДІЗНАЙТЕСЬ ПРО РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ SAECO XELSIS SUPREMA ​

    Різноманітність кави на ваш смак

    BeanMaestro – отримай максимум з кавового зерна​

     

    BeanMaestro автоматично налаштовує параметри заварювання, щоб отримати якнайкращий смак та аромат з ваших кавових зерен. Просто виберіть тип та ступінь обсмаження зерен, а BeanMaestro зробить решту.
    Насолоджуватися кавою ще ніколи не було простіше
    Вбудована підключення

    Вбудоване підключення – для різностороннього досвіду​

     

    У Saeco Xelsis Suprema передбачено вбудований Wi-Fi для надання персоналізованих рекомендацій за допомогою машинного навчання, а також регулярні оновлення програмного забезпечення для покращення роботи користувача. Це також робиться для того, щоб жодна частина процесу не залишалася без уваги, завдяки розширеним функціям користувача, які легко контролюються з дисплея кавомашини, а також для змоги отримати дані про наявність витратних матеріалів у місцевих роздрібних продавців. 
    Виберіть свій напій

    Інтуїтивно зрозумілий сенсорний дисплей ​

     

    Приголомшливий 7,8-дюймовий кольоровий дисплей з високою роздільною здатністю з інтуїтивно зрозумілим сенсорним інтерфейсом користувача забезпечує точну взаємодію та можливість перегляду відео інструкцій.​
    Оксамитова вершкова кава фірмових страв

    LatteDuo – насолоджуйтесь 22 смачними напоями

     

    За допомогою LatteDuo приготуйте та насолоджуйтесь однією або подвійною порцією улюбленої кави одним дотиком, від більш знайомих рецептів, таких як еспресо та капучино, до особливих кавових напоїв, як-от італійський еспресо макіато та флет уайт.
    Kерамічні жорна

    100% керамічні жорна – заваріть щонайменше 20 000 чашок за допомогою наших найміцніших керамічних жорен ​

     

    Виготовлені із 100% кераміки, щоб є надзвичайно твердими і точними, й орієнтовані на подрібнення щонайменше 20 000 чашок смачної свіжозмеленої кави. Легко налаштуйте кавомолку на свій смак за допомогою 12 ступенів помелу. Оптимальні налаштування подрібнення вже рекомендовані виробником, а наведені відео в кавомашині допоможуть вам крок за кроком переконатися, що вони налаштовані правильно.
    Знімний заварний блок

    HygieSteam – знищує до 99,9% мікроорганізмів* ​

     

    Технологія HygieSteam без зусиль забезпечує обслуговування вашої кавомашини завдяки інноваційній системі очищення, яка автоматично видаляє 99,9% мікроорганізмів*, а наша кольорова панель обслуговування чітко показує стан кавомашини та статус очищення.

     

    * 99.9999% мікроорганізмів за результатами лабораторних досліджень.
    Насолоджуйтесь безтурботною кавою

    Фільтр для води AquaClean – подовжує термін служби кавомашини та покращує смак кави** 

     

    AquaClean — запатентований фільтр для води, призначений для покращення якості кави за допомогою очищеної води та запобігання утворенню накипу у кавомашині. Зробіть до 5000** чашок без видалення накипу, регулярно замінюючи фільтр.

     

    ** З 8 змінами фільтрів. Інтервал зміни залежить від вибору напою та кількості процесів промивання та очищення.
    РІЗНОМАНІТТЯ СМАЧНОЇ КАВИ НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК ТА ПІД БУДЬ-ЯКИЙ НАСТРІЙ​
    • Espresso doppio, saeco
      Еспресо допіо ​
      Espresso lungo, saeco
      Еспресо лунго​
      Espresso macchiato, saeco
      Еспресо макіато​
      Espresso image
      Еспресо​
      Ristretto image
      Рістретто​
      Verlangenter, saeco
      Verlangerter​
    • Caffe cortado, saeco
      Кортадо
      cappucino, saeco
      Капучино
      Caffe crema, saeco espresso machines
      Кава крема​
      Italian cappucino
      Італійське капучино
      Klenier brauner
      Kleiner Brauner​
      Grosser brauner
      Grosser Brauner
    • Cafe au lait
      Кава з молоком​
      Grand creme
      Гранд крем​
      Cafe melange
      Меланж
      Americano image
      Американо​
      Caffe crema, saeco espresso machines
      Кава
    • Caffe Latte
      Лате
      Flat white
      Флет уайт​
      test image
      Galao
      Latte machiato
      Лате макіато​
      Travel mug, saeco espresso machines
      Кава з собою​

      ЩО КАВОМАНИ КАЖУТЬ ПРО SAECO XELSIS​

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      Saeco fully automated coffee machines that suit you

      Xelsis Suprema

      Xelsis Suprema

      Xelsis Suprema

      SM8889/00
      Compare features
      Xelsis Deluxe

      Xelsis Deluxe

      Xelsis Deluxe

      SM8780/00
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      GranAroma

      GranAroma

      GranAroma

      SM6585/00
      Compare features
      GranAroma

      GranAroma

      GranAroma

      SM6480/00
      Compare features

      Кавове різноманіття​
      • 22 кавових напоїв​
      • 22 кавових напоїв​
      • 16 кавових напоїв​
      • 14 кавових напоїв​

      Сенсорний екран​
      • Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран із Coffee Equalizer™​
      • Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран із Coffee Equalizer™​
      • Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран із Coffee Equalizer™​
      • Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран із Coffee Equalizer™​

      Фільтр для води AquaClean​

      Профілі користувача​
      • 8 профілів​
      • 6 профілів​
      • 6 профілів​
      • 4 профілів​

      Налаштування персоналізації​
      • Регулювання температури, смаку, об’єму кави та молока​
      • Регулювання температури, смаку, об’єму кави та молока​
      • Регулювання температури, смаку, об’єму кави та молока​
      • Регулювання температури, смаку, об’єму кави та молока​

      LatteDuo​
      • Приготування одночасно 2 чашок кави​
      • Приготування одночасно 2 чашок кави​
      • Приготування одночасно 2 чашок кави​
      • Приготування одночасно 2 чашок кави​

      Ступені помелу​
      • 12 ступенів​
      • 12 ступенів​
      • 12 ступенів​
      • 12 ступенів​

      LattePerfetto​
      • Для щільної молочної пінки​
      • Для щільної молочної пінки​
      • Для щільної молочної пінки​
      • Для щільної молочної пінки​

      Гарантія​
      • 2 роки +2 (при реєстрації продукту в MyPhilips)​
      • 2 роки +2 (при реєстрації продукту в MyPhilips)​
      • 2 роки +2 (при реєстрації продукту в MyPhilips)​
      • 2 роки +2 (при реєстрації продукту в MyPhilips)​

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