AquaClean — запатентований фільтр для води, призначений для покращення якості кави за допомогою очищеної води та запобігання утворенню накипу у кавомашині. Зробіть до 5000** чашок без видалення накипу, регулярно замінюючи фільтр.

** З 8 змінами фільтрів. Інтервал зміни залежить від вибору напою та кількості процесів промивання та очищення.