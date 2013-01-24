По мірі того, як дитина росте, підходяща форма соски також буде мінятися. Малюк буде відчувати себе більш впевнено при годуванні з пляшечки і зможе випивати більше молока за менший час.

Наші соски створені таким чином, щоб забезпечити правильну швидкість подачі молока на кожному етапі розвитку малюка. Вони зроблені з різних матеріалів і розрізняються за швидкістю потоку.