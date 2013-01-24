Серія пляшечок Philips Avent Anti-colic з клапаном AirFree розроблена, щоб допомогти вашому малюку заковтувати менше повітря. Спеціальний клапан AirFree попереджує потрапляння повітря в соску: навіть в горизонтальному положенні пляшечки соска завжди залишається наповнена молоком, що дозволяє годувати малюка в правильному вертикальному положенні. Зменшення кількості повітря, яке малюк може заковтувати під час годування, сприяє зниженню ризику виникнення таких неприємностей, як кольки, газики і зригування.