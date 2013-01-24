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    Дитячі пляшечки та соски
    Знижує ризик виникнення кольок, утворення газиків і зригувань*
    Марка номер один, рекомендована мамами
    Дитячі пляшечки Natural

    Пляшечки з антиколіковою системою

    Набори дитячих пляшечок
    Дитячі пляшечки Natural
    Антиколькова пляшечка Avent із клапаном AirFree, 3 пляшечки, 125 мл
    Ціна магазину Philips
    Набори дитячих пляшечок

    Дозволяє годувати малюка у вертикальному положенні, знижуючи ризик виникнення кольок, газиків і зригувань

    Дитяча пляшечка Philips Avent з антикольковою системою і клапаном
    Ціна магазину Philips

    Пляшечка Anti-colic з клапаном AirFree

    Оцініть цей продукт першим

    Серія пляшечок Philips Avent Anti-colic з клапаном AirFree розроблена, щоб допомогти вашому малюку заковтувати менше повітря. Спеціальний клапан AirFree попереджує потрапляння повітря в соску: навіть в горизонтальному положенні пляшечки соска завжди залишається наповнена молоком, що дозволяє годувати малюка в правильному вертикальному положенні. Зменшення кількості повітря, яке малюк може заковтувати під час годування, сприяє зниженню ризику виникнення таких неприємностей, як кольки, газики і зригування.
    Піктограма позначки
    Спеціальний клапан AirFree запобігає потраплянню повітря в животик малюка
    Піктограма позначки
    Соска завжди наповнена молоком, а не повітрям
    Піктограма позначки
    Легко розбирається і збирається
    Піктограма позначки
    Можна використовувати без клапана
    Піктограма позначки
    Ребра жорсткості запобігають злипанню соски і забезпечують безперервне годування
    Марка номер один, рекомендована мамами

    Що говорять інші мами про дитячі пляшечки Philips Avent з антикольковою системою

    Оцініть цей продукт першим

    Хочете уникнути поширених проблем, пов'язаних з годуванням?

    Почніть з дитячої пляшечки з антиколіковою системою, яка допомагає уникнути таких проблем, як коліки, гази і зригування *.
    Бутылочка Avent anti-colic 125 мл
    SCF810/24
    125 мл
    Бутылочка Avent anti-colic 260 мл
    SCF813/14
    260 мл
    Ціна магазину Philips
    Бутылочка Avent anti-colic 125 + 260 мл
    SCF813/27
    260 мл

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Хочете уникнути розповсюдженних  проблем, пов'язаних з годуванням?

    Почніть з дитячої пляшечки з антикольковою системою, яка допомагає уникнути розповсюдженних проблем, пов'язаних з годуванням, таких як кольки, газики і зригування*.
    Дитяча пляшечка Philips Avent з антикольковою системою і клапаном
    SCF400/34, 125 мл, 3 шт. в упаковці
    Лінійка антиколькових дитячих пляшечок Avent
    Дивитися всі пляшечки з антикольковою системою ›
    Соска з антикольковою системою Philips Avent

    Обирайте підходящу швидкість потоку

    По мірі того, як дитина росте, підходяща форма соски також буде мінятися. Малюк буде відчувати себе більш впевнено при годуванні з пляшечки і зможе випивати більше молока за менший час.

     

    Наші соски створені таким чином, щоб забезпечити правильну швидкість подачі молока на кожному етапі розвитку малюка. Вони зроблені з різних матеріалів і розрізняються за швидкістю потоку.
    Відкрийте для себе соски Philips Avent з антикольковим клапаном
    Порада спеціаліста, що полегшить Ваш вибір

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    На основі інтернет-опитування рівня задоволення споживачів, яке проводилося у 2018 році за участі понад 8000 жінок, що користуються марками і виробами для дітей

    * Наш унікальний клапан AirFree створено, щоб допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря шляхом його спрямування від соски. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, допомагає полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, рефлюкс та газики.
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