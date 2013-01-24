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Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру, аби надавати вашому волоссю блиск і зберігати його природну вологу. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтесь красою волосся, захищеного як зсередини, так і зовні.
Збережіть вологу волосся, аби воно залишалося блискучим і доглянутим.
Фен MoistureProtect має інфрачервоний сенсор, який безперервно підтримує оптимальну для сушіння волосся температуру, що дозволяє зберегти його природну вологу.
Збережіть вологість волосся, аби воно залишалося блискучим і охайним.
Зволожуючий фен MoistureProtect має інфрачервоний сенсор, який безперервно підтримує оптимальну для сушіння волосся температуру, що дозволяє зберегти його природну вологість.
Інфрачервоний сенсор визначає стан волосся і регулює температуру пристрою відповідно до температури волосся таким чином, аби зберегти його природну вологу.
Насадка-концентратор
Концентрує потік теплого повітря на волосся. В результаті, час сушіння скорочується. Така насадка незамінна при моделюванні волосся на круглому щітку.
Насадка-дифузор
Для сушіння та укладання кучерявого волосся.