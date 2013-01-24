Підкресліть красу свого волосся та збережіть його природну вологу з технологією MoistureProtect

Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру, аби надавати вашому волоссю блиск і зберігати його природну вологу. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтесь красою волосся, захищеного як зсередини, так і зовні.