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Фен MoistureProtect

Фен MoistureProtect

Series 7000

Фен

MoistureProtect
Series 3000

Стайлер

MoistureProtect
Series 1000

Автостайлер

MoistureProtect
Series 7000

Фен

MoistureProtect
Series 3000

Стайлер

MoistureProtect
Series 1000

Автостайлер

MoistureProtect

Підкресліть красу свого волосся та збережіть його природну вологу з технологією MoistureProtect

 

Технологія MoistureProtect контролює та адаптує температуру, аби надавати вашому волоссю блиск і зберігати його природну вологу. Захищає волосся від перегрівання, забезпечуючи оптимальну температуру. Насолоджуйтесь красою волосся, захищеного як зсередини, так і зовні.

DryCare Prestige
Фен MoistureProtect

HP8280/00

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DryCare Prestige
Фен MoistureProtect

HP8281/00

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Збережіть вологу волосся, аби воно залишалося блискучим і доглянутим.

Фен MoistureProtect має інфрачервоний сенсор, який безперервно підтримує оптимальну для сушіння волосся температуру, що дозволяє зберегти його природну вологу.

Збережіть вологість волосся, аби воно залишалося блискучим і охайним.

Зволожуючий фен MoistureProtect має інфрачервоний сенсор, який безперервно підтримує оптимальну для сушіння волосся температуру, що дозволяє зберегти його природну вологість.

Технологія MoistureProtect у нашому фені

 

Інфрачервоний сенсор визначає стан волосся і регулює температуру пристрою відповідно до температури волосся таким чином, аби зберегти його природну вологу.

У чому полягає користь для волосся?


Фен захищає волосся від сухості та ламкості через надмірне нагрівання, запобігаючи втраті природної вологи. 

Чому йому варто довіряти?


Ваше волося стане більш слухняним, блискучим, а головне - здоровим. Ви вразите усіх розкішним волоссям.

Подивіться, як працює новий фен MoistureProtect

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Нагороди

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Нагороди

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Що входить до комплекту з феном MoistureProtect?

Насадка-концентратор

Концентрує потік теплого повітря на волосся. В результаті, час сушіння скорочується. Така насадка незамінна при моделюванні волосся на круглому щітку.

Насадка-дифузор

Для сушіння та укладання кучерявого волосся.

Фен MoistureProtect

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Стайлер
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Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.