Незважаючи на суттєві відмінності між шкірою чоловіків і жінок, сухість спостерігається у всіх статей. Тому важливо встановити причину сухості. Тут подано основі причини сухості шкіри чоловіків:

Холодна погода є, мабуть, найпоширенішою причиною цього відчуття сухості та стягнутості, яке ми відчуваємо, коли на вулиці стає холодно. Це відбувається тому, що холод забирає воду зі шкіри, завдаючи їй шкоди.1 Як результат, верхній шар стає зволоженим, що робить його чутливим до низьких температур. Тому так званий «зимовий свербіж» часто спричиняє сухість і зневоднення.

Гарячий душ – це перше, що нам потрібно після повернення додому після довгого дня в холодну пору. Однак, чи відомо вам, що дуже гарячий душ із температурою води вище 40°C може спричинити серйозні подразнення? Це відбувається, коли гаряча вода видаляє природний жир із тіла, спричиняючи зневоднення.

Мило видаляє залишки жиру та бруду. На жаль, мило не може відрізнити природний жир від небажаного зайвого жиру. Як результат, шкіра може стати сильно пересушеною. Крім того, ароматизатори мил і навіть пінок для гоління можуть спричинити подразнення і свербіж.