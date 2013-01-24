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Найкращий догляд за шкірою чоловіків узимку – поради та підказки
Крім нежитю, який із часом переходить у нескінченну застуду, є ще один виражений симптом, який з’являється з початком зими. Ви правильно здогадалися – суха шкіра. Свербіж, подразнення і біль – це симптоми, які багато чоловіків можуть відчувати в холодні місяці. Також холодна погода може мати шкідливі наслідки, які, якщо не лікувати, можуть перерости в серйозні стани. Тож краще встановити режим догляду за шкірою чоловіків!
Незважаючи на суттєві відмінності між шкірою чоловіків і жінок, сухість спостерігається у всіх статей. Тому важливо встановити причину сухості. Тут подано основі причини сухості шкіри чоловіків:
Щоб встановити належний режим догляду за шкірою, важливо обрати відповідні засоби. Ви можете дотримуватися цих кроків не зважаючи на тип шкіри для запобігання сухості взимку:
S5589/30
BT9810/15