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    Головна ›› Найкращий догляд за шкірою чоловіків узимку – поради та підказки

    Зміст

     

    Найкращий догляд за шкірою чоловіків узимку – поради та підказки

    1. Які основні причини сухої шкіри
    2. Як запобігти сухості шкіри взимку?

    Найкращий догляд за шкірою чоловіків узимку – поради та підказки

     

    Крім нежитю, який із часом переходить у нескінченну застуду, є ще один виражений симптом, який з’являється з початком зими. Ви правильно здогадалися – суха шкіра. Свербіж, подразнення і біль – це симптоми, які багато чоловіків можуть відчувати в холодні місяці. Також холодна погода може мати шкідливі наслідки, які, якщо не лікувати, можуть перерости в серйозні стани. Тож краще встановити режим догляду за шкірою чоловіків!

    Які причини сухої шкіри в холодні місяці?

     

    Незважаючи на суттєві відмінності між шкірою чоловіків і жінок, сухість спостерігається у всіх статей. Тому важливо встановити причину сухості. Тут подано основі причини сухості шкіри чоловіків:

     

    • Холодна погода є, мабуть, найпоширенішою причиною цього відчуття сухості та стягнутості, яке ми відчуваємо, коли на вулиці стає холодно. Це відбувається тому, що холод забирає воду зі шкіри, завдаючи їй шкоди.1 Як результат, верхній шар стає зволоженим, що робить його чутливим до низьких температур. Тому так званий «зимовий свербіж» часто спричиняє сухість і зневоднення.
    • Гарячий душ – це перше, що нам потрібно після повернення додому після довгого дня в холодну пору. Однак, чи відомо вам, що дуже гарячий душ із температурою води вище 40°C може спричинити серйозні подразнення? Це відбувається, коли гаряча вода видаляє природний жир із тіла, спричиняючи зневоднення.
    • Мило видаляє залишки жиру та бруду. На жаль, мило не може відрізнити природний жир від небажаного зайвого жиру. Як результат, шкіра може стати сильно пересушеною. Крім того, ароматизатори мил і навіть пінок для гоління можуть спричинити подразнення і свербіж.
    • Обігрівачі є поширеною причиною сухості шкіри, оскільки їх тривале використання знижує рівень вологості в домі. Низький рівень вологості в будинку в поєднанні з низькою температурою на вулиці створює ідеальне середовище для подразнення. Незалежно від того, чи ви користуєтеся системою центрального опалення, чи обігрівачами протягом тривалого часу, існує ризик пересушити шкіру. Отже, якщо вдома прохолодно, вдягніть ще один светр, і ваша шкіра згодом віддячить вам!
    Причини сухої шкіри в холодні місяці

    Як запобігти сухості шкіри чоловіків узимку?

     

    Щоб встановити належний режим догляду за шкірою, важливо обрати відповідні засоби. Ви можете дотримуватися цих кроків не зважаючи на тип шкіри для запобігання сухості взимку:

     

    • Регулярне відлущування. Поширеною причиною подразнення є накопичення мертвих клітин шкіри.2 Ці клітини перешкоджають зволожуючим засобам проникати в пори належним чином. Тому добре робити відлущування щонайменше два рази на тиждень, щоб видалити забруднення та мертві клітини шкіри.
    • Щоденне зволоження. Регулярне зволоження важливе протягом усього року, а особливо взимку. Застосовуючи зволожуючий крем щодня, ви також сповільнюєте процес старіння, що є бонусом. Для досягнення чудових результатів обирайте крем із фактором захисту від сонця SPF, щоб захистити шкіру від сонячних променів.
    • Використовуйте правильну техніку гоління. Для одних чоловіків гоління може бути легким і безболісним. Однак для інших чоловіків, шкіра яких схильна до подразнення і вростання волосся, гоління може бути неприємним. Хочете, щоб гоління було легким і лагідним? Оберіть електробритву, яку спеціально створено для заспокоєння шкіри. Технологія SkinIQ автоматично адаптує потужність зрізання для легкого й лагідного гоління. Гладеньку шкіру гарантовано!
    • Підстригайте бороду. Для тих, хто надає перевагу бороді, добре пам’ятати, що підстригання волосся на обличчі запобігає надмірній сухості шкіри. Для отримання відповідних результатів використовуйте тример для бороди, який має антифрикційне покриття, що плавно спрямовує тример по обличчу.
    • Використовуйте олійку для бороди. Для глибокого зволоження волосся на обличчі використовуйте олійку для бороди. Незалежно від того, чи у вас повноцінна борода чи щетина, ефірні олії сприяють зволоженню фолікул волосся, а також шкіри під бородою.
    Чоловік стриже бороду
    Тепер, коли ви знаєте про можливі причини сухої шкіри і способи їх усунення, настала ваша черга обрати найкращі засоби для догляду за шкірою.
    Щасливий чоловік узимку

    Джерела

    1 www.insider.com/what-causes-dry-skin

    2 www.skincare.com/article/mens-winter-skin-care-guide

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