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Це, мабуть, найвідоміший із вітамінів, і він відіграє важливу роль у зміцненні нашої імунної системи, а також у формуванні тканин, кісток і зубів. Ось кілька головних фактів про вітамін С.
Вітамін А, або ретинол, присутній лише у продуктах тваринного походження, він підтримує хороший зір, зміцнює імунну систему та допомагає серцю й ниркам працювати правильно. Ось кілька головних фактів про вітамін А.
Комплекс вітамінів групи В містить вісім різних вітамінів В: зокрема вітамін В12 і фолієву кислоту. Ось кілька головних фактів про вітамін В.
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Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Якщо Ви вирушаєте в дорогу, скористайтеся блендером, щоб узяти зі собою корисні закуски, що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували. Потужна технологія вакуумного блендера Philips. Переглянути усі переваги
Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Якщо Ви вирушаєте в дорогу, скористайтеся блендером, щоб узяти зі собою корисні закуски, що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували. Потужна технологія вакуумного блендера Philips. Переглянути усі переваги
У той час як вітаміни з фруктів і овочів є важливими для нашого здоров’я, люди також потребують багатьох мінеральних речовин і мікроелементів для підтримки збалансованої, здорової дієти. До них належать:
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Посилання:
https://www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/
https://www.nutrition.org.uk/nutritionscience/nutrients-food-and-ingredients/vitamins.html