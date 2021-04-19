У той час як вітаміни з фруктів і овочів є важливими для нашого здоров’я, люди також потребують багатьох мінеральних речовин і мікроелементів для підтримки збалансованої, здорової дієти. До них належать:

Кальцій , який можна знайти в молочних продуктах.

, який можна знайти в молочних продуктах. Залізо , яке міститься в квасолі, горосі та темно-зелених овочах.

, яке міститься в квасолі, горосі та темно-зелених овочах. Магній , який міститься в горіхах, бобах і зелених листових овочах.

, який міститься в горіхах, бобах і зелених листових овочах. Калій , який можна знайти в апельсинах, бананах і шпинаті.

, який можна знайти в апельсинах, бананах і шпинаті. Цинк, який можна знайти в яловичині, квасолі та гороху.

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Посилання:

https://www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/

https://www.nutrition.org.uk/nutritionscience/nutrients-food-and-ingredients/vitamins.html