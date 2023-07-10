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    Прилади для завивки волосся

    Прилади для завивки волосся

    Локони без зусиль, виняткова турбота​

    Наше найкраще

    Розкішні локони, автоматичний догляд

    Автостайлер для волосся

    Автостайлер для волосся

    Автоматична система завивки для завитків без зусиль із технологією MotureProtect, яка захищає волосся від перегрівання.
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    Ефективність Наші технології

    Наші технології

    Щоразу під час укладки інновації поєднуються з турботою завдяки нашим унікальним технологіям для догляду

    Автостайлер Philips має технологію SenseIQ, яка призначена для зменшення перегрівання, збереження природної вологи та сили волосся. Красиві результати укладки завдяки турботливим технологіям Philips, щоб ваше волосся було таким же чудовим на дотик, як і на вигляд.

    Розумна система завивки

    Розумна система завивки для легкої укладки

    Нагрівальний елемент розумного автостайлеру м'яко обертається навколо вашого волосся, створюючи пружні та стійкі локони. Конструкція автостайлеру розроблена таким чином, що ваше волосся не застрягне в ній. Звукові сигнали сповістять про старт та завершення завивки. І більше жодних опіків!​

    Іонізація для гладенького

    Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

    Негативно заряджені іони усувають статику, кондиціонують волосся і розгладжують кутикули для посилення блиску. 

    Кераміка з кератином

    Циліндр із керамічним покриттям із кератином

    Захисне керамічне покриття з кератином для гладенької завивки.

    Екологічність вуглецевого

    Екологічність

    100% жодного вуглецевого сліду з 2020 року²

    Завдяки інвестиціям у відновлювану електроенергію та компенсації викидів вуглецю, наші глобальні операції мають нульовий викид вуглецю в атмосферу. Ми також прагнемо до 2025 року забезпечувати понад 75% нашого загального споживання енергії з відновлюваних джерел, поступово відмовляючись від використання викопного палива в усіх наших операціях².

    Обслуговування та підтримка клієнтів

    Отримайте допомогу для свого виробу, шукайте посібники, щоб дізнаватися найкращі поради й рекомендації, а також усувати будь-які проблеми

    CustomerSupport

    Головна сторінка підтримки

    Пошук за будь-якими темами підтримки й багато іншого

    MagnifyingGlass

    Пошук виробу

    Пошук за номером моделі та пошук інформації про певний виріб

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    Фени для волосся

    Фени для волосся

    Унікальний догляд для унікального волосся
    Випрямлячі для волосся

    Випрямлячі для волосся

    Догляд і захист для ніжної укладки
    Повітряні стайлери

    Повітряні стайлери

    Створює красивий природний вигляд
    Щітки для випрямлення з підігрівом

    Щітки для випрямлення з підігрівом

    Гладке, м'яке, блискуче волосся

    Застереження

    ¹ порівняно з HPS940
    ² Власні заводи, власні офіси та власні сайти по всьому світу
    ³ Наші операції = наші власні заводи, власні офіси, власна логістика та власні подорожі

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    Оплата при отриманні товару, без комісії

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    Продавець інтернет-магазину:

    ТОВ «Філіпс Україна»
    03038, Україна
    м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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