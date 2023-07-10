Прилади для завивки волосся

Розумна система завивки для легкої укладки

Нагрівальний елемент розумного автостайлеру м'яко обертається навколо вашого волосся, створюючи пружні та стійкі локони. Конструкція автостайлеру розроблена таким чином, що ваше волосся не застрягне в ній. Звукові сигнали сповістять про старт та завершення завивки. І більше жодних опіків!​