Прилади для завивки волосся

Щоразу під час укладки інновації поєднуються з турботою завдяки нашим унікальним технологіям для догляду
Автостайлер Philips має технологію SenseIQ, яка призначена для зменшення перегрівання, збереження природної вологи та сили волосся. Красиві результати укладки завдяки турботливим технологіям Philips, щоб ваше волосся було таким же чудовим на дотик, як і на вигляд.
Розумна система завивки для легкої укладки
Нагрівальний елемент розумного автостайлеру м'яко обертається навколо вашого волосся, створюючи пружні та стійкі локони. Конструкція автостайлеру розроблена таким чином, що ваше волосся не застрягне в ній. Звукові сигнали сповістять про старт та завершення завивки. І більше жодних опіків!
Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся
Негативно заряджені іони усувають статику, кондиціонують волосся і розгладжують кутикули для посилення блиску.
Циліндр із керамічним покриттям із кератином
Захисне керамічне покриття з кератином для гладенької завивки.
Екологічність
100% жодного вуглецевого сліду з 2020 року²
Завдяки інвестиціям у відновлювану електроенергію та компенсації викидів вуглецю, наші глобальні операції мають нульовий викид вуглецю в атмосферу. Ми також прагнемо до 2025 року забезпечувати понад 75% нашого загального споживання енергії з відновлюваних джерел, поступово відмовляючись від використання викопного палива в усіх наших операціях².
Обслуговування та підтримка клієнтів
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