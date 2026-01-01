Невелика відстань між рамкою та столом для максимально зручного читання

Завдяки вдосконаленій підставці SmartErgoBase монітор Philips можна опускати майже до рівня столу для комфортного кута огляду. Невелика відстань між рамкою та столом – це ідеальне рішення для тих, хто використовує для роботи з комп’ютером окуляри з біфокальними, трифокальними та прогресивними лінзами. Крім того, така конструкція дозволяє користувачам із різним ростом використовувати монітор під потрібним кутом і з потрібними налаштуваннями висоти, що допомагає зменшити втому та напругу.