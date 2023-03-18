Dramatycznie słaba rozdzielczość jak na tak duży ekran. Kupiłam ekran, by mieć komfort pracy biurowej, a jest dramatycznie źle. Nie da się pracować z Outlookiem cze Excelem pomimo ustawienia maksymalnej rozdzielczości. Wzrok strasznie się męczy. Nie wiem jak to zostało dopuszczone do użytku.