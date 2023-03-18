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Більше не доступний

Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED backlight

231P4QPYEB/00

3.8
| (4) Відгуки
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3.8

з 5

4

Відгуки

3
2

18/03/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Doskonały obraz i żywe kolory

Wygoda podczas pracy dzięki możliwości regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia monitora. Mniejsze koszty zużycia energii, choć czujnik obecności użytkownika włącza się za szybko i utrudnia np. oglądanie filmu z większej odległości.

Плюси

Komfort pracy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

17/10/2016

România

România

Перевірений покупець

Produse de calitate superioara!

Buna ziua, Am cumpărat trei tv. cu led dintre care cel cu diagonala de 32 inch din seria 5000 stiu sigur ca este full led, deoarece are o imagine mult apropiată de 4 K ,un monitor IPS 24 inch si un Blender. Sunt f. mulțumit de aparatura electrocasnica Philips. Sper ca pe viitor să rămână același brend cu pretenții superioare si sa nu ne dezamăgească. Nota mea, din suflet este 10/10.Va mulțumesc în numele tuturor care au achiziționat cel puțin un ap.Philips.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

12/02/2018

Magyarország

Magyarország

klassz

kissé nehézkes a gombok használata. nem is látszanak hogy hol vannak. kár hogy hdmi csatlakozó nincs rajta a dőlészszög és magasság beállítása jó! a fényerőt nem tudom hol kell állítani a szem számára kellemes, selymes képe van nem értem miért kell olyan masszív tápkábel hozzá.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

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