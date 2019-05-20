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Більше не доступний

Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, LED backlight

231P4QPYKES/00

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/05/2019

Slovensko

Slovensko

Odporúčam tento monitor

Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

18/06/2020

България

България

Добър контраст, реалистични цветове, много функции

Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.

Плюси

Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана

Мінуси

Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

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