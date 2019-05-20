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Більше не доступний
231P4QPYKES/00
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
sagrokke
20/05/2019
Slovensko
Odporúčam tento monitor
Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Wolf666
18/06/2020
България
Добър контраст, реалистични цветове, много функции
Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.
Плюси
Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана
Мінуси
Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка