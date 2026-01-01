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237E4LHSB LCD monitor, LED backlight

237E4LHSB/00

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Підтримка HDMI для розваг у форматі Full HD

Підтримка HDMI для розваг у форматі Full HD

Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).

Екологічно безпечний дисплей без ртуті

Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

Вишукана, тонка конструкція доповнює домашній інтер’єр

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