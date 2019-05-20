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Більше не доступний
241P4QPYKES/00
PowerSensor – це вбудований "датчик присутності", що передає та отримує нешкідливі інфрачервоні сигнали для визначення присутності користувача, й автоматично зменшує яскравість монітора, коли користувач відходить від столу, скорочуючи витрати на електроенергію на 80% та подовжуючи термін експлуатації монітора
SmartErgoBase – це підставка для монітора, яка забезпечує ергономічне розміщення дисплея та впорядкування кабелів. Підставку можна повертати, нахиляти та обертати під різними кутами для максимального комфорту. Можливість регулювання висоти підставки гарантують оптимальний рівень перегляду, що зменшує фізичну втому протягом робочого дня, а можливість упорядкування кабелів може зменшити безлад і надати робочому місцю охайного професійного вигляду.
Завдяки вдосконаленій підставці SmartErgoBase монітор Philips можна опускати майже до рівня столу для комфортного кута огляду. Невелика відстань між рамкою та столом – це ідеальне рішення для тих, хто використовує для роботи з комп’ютером окуляри з біфокальними, трифокальними та прогресивними лінзами. Крім того, така конструкція дозволяє користувачам із різним ростом використовувати монітор під потрібним кутом і з потрібними налаштуваннями висоти, що допомагає зменшити втому та напругу.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
sagrokke
20/05/2019
Slovensko
Odporúčam tento monitor
Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Wolf666
18/06/2020
България
Добър контраст, реалистични цветове, много функции
Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.
Плюси
Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана
Мінуси
Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка