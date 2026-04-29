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Monitor РК-монітор із SmoothTouch

Більше не доступний

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MonitorРК-монітор із SmoothTouch

242B9T/00

Monitor РК-монітор із SmoothTouch

Більше не доступний

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Програмне забезпечення та драйвери

Інструкції з експлуатації

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 18 December 2024

Програмне забезпечення Smart Control

  • версія: V7.0.0
  • ZIP файл, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Інструкції і документація

Інформація про сертифікацію TCO - English (US)

  • PDF файл, 101.2 kB
  • 13 June 2023

Стислий посібник

  • PDF файл, 4.9 MB
  • 27 December 2024

Гарантія та обслуговування

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Гарантія

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