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Більше не доступний
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
4.2
з 5
13
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Яна34
20/08/2020
Україна
Прекрасное изображение
Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Michasz
05/05/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo fajny monitor
Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.
Плюси
Bardzo wytrzymały
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite