Компактний екран. Розумний бюджет. Масштабна якість зображення та звуку. Завдяки підсвічуванню Ambilight, яке виходить за межі екрана, і всьому контенту Smart TV, який ви любите дивитися у форматі Full HD, насолоджуйтеся більш захоплюючим переглядом вдома або в дорозі.
Компактність понад усе
100 см (40 дюймів)
Ambilight
Pixel Plus HD
HDR 10
Невеликий, розумний та універсальний
Завдяки елегантній підставці та компактним розмірам цей телевізор Smart TV ідеально підходить для невеликих приміщень. Його продуманий дизайн дозволяє телевізору гармонійно вписатися в будь-який інтер’єр.
Є телевізор. А є телевізор з Ambilight
Завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, яка реагує на кожну сцену, Ambilight занурює вас в ореол барвистого світла. Фільми, спортивні програми, музичні кліпи та ігри виходять за межі екрана, щоб занурити вас у момент. Спробувавши одного разу, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без цієї функції.
FHD із покращеною передачею кольорів завдяки квантовим точкам
Насичені кольори. Чіткі деталі. Це яскравість кольорів Quantum Dot. Кожну вражаючу мить — у темних чи світлих сценах, під час відтворення або потокової передачі — ви зможете роздивитися в найдрібніших деталях, насолоджуючись кожною сценою.
Чіткість і деталі з Pixel Plus Full HD.
Чіткість зображення Pixel Plus. Чітка деталізація на меншому екрані. Цей компактний QLED телевізор із високою роздільною здатністю й неймовірною яскравістю демонструє, наскільки важлива кожна дрібна деталь.
Колір і контрастність із HDR10 та HLG
Яскравіші кольори. Барвистіші тони. Від найтемніших сцен до найяскравішого світла, чіткість – це головне. Саме тут високий динамічний діапазон вражає чіткішими кольорами й контрастністю.
Dolby Audio для чіткого, чистого звуку
Слухайте. Почуйте кожен момент. Це кришталево чистий звук Dolby Audio. Від діалогів до танцю, від моментів бойовика до приголомшливих сцен природи – ви зможете насолоджуватися чистішим звуком.
Легкий пошук контенту з Titan OS
Платформа Philips Smart TV Titan OS дає змогу дивитися те, що ви любите, і швидко. Від сиквелів до серіалів, від документальних до драматичних фільмів – увесь улюблений контент доступний одним натисненням кнопки. Що б ви не захотіли подивитися, усі найкращі додатки для потокового мовлення у вас під рукою.
Легке під’єднання до мереж «розумного» дому
Сумісність із Matter Smart Home означає, що ви можете керувати телевізором через додаток Matter Smart Home або за допомогою голосового керування телевізором через пристрої з підтримкою Alexa або через розумні гучномовці Google. Таким чином, ваш голос може знаходити фільми, шоу, отримувати рекомендації й багато іншого.
Екодизайн — європейське дизайнерське мислення
Екологічність у поєднанні зі стилем. Цей телевізор, виготовлений з особливою ретельністю, розроблений з думкою про планету: від пульта дистанційного керування, виготовленого з переробленого пластику, до упаковки, сертифікованої FSC, та вкладишів, надрукованих на переробленому папері. Екологічний режим дозволяє знизити енергоспоживання для всіх типів контенту й налаштувань одним натисканням.
