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    • Philips Public LED 5000 Philips Public LED 5000 Philips Public LED 5000
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      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      44HDL5000PP/00

      Загальна оцінка / 5
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      Philips Public LED 5000

      Розширення можливостей унікально створених вуличних світлодіодних дисплеїв, які переосмислюють підхід до залучення аудиторії. Створіть захоплюючий візуальний досвід завдяки безперебійному підключенню, різноманітним розмірам і регульованому вигину.

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      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

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      Signage Solutions

      Світлодіодний дисплей

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      Philips Public LED 5000

      Покращте свою візуальну подорож

      • 44 дюйми
      • Direct View LED

      Забезпечує кристально чисте зображення та чудову точність передачі кольорів.

      Забезпечує кристально чисті зображення та чудову точність передачі кольорів. Забезпечує високу плавність зображень без тремтіння з високою частотою оновлення.

      Рівномірність розподілу світла понад 97%.

      Насолоджуйтеся стабільною яскравістю з рівномірним розподілом світла понад 97%.

      Покращте свій візуальний досвід.

      Розширте свій візуальний досвід завдяки широкій кольоровій гамі для реалістичної передачі зображення.

      Досконалість контрасту

      Відчуйте переваги виняткової чіткості з коефіцієнтом контрастності >=3000:1.

      Споживання меншої кількості енергії

      Технологія, що розвивається, для підтримки майбутнього сталого бізнесу завдяки вбудованим функціям енергозбереження.

      Монтаж на стіні або підвісі без зусиль

      Окрім додаткових варіантів з’єднань і кронштейнів для настінного монтажу, Philips Public LED серії 5000 також підтримує стаціонарний монтаж на підвісі.

      Обслуговування через передню панель

      До внутрішньої електроніки легко отримати доступ і заміняти з метою обслуговування. Модулі в корпусі можна легко й безпечно видалити за допомогою спеціального інструмента.

      Створюйте безрамкові відеостіни

      Легко з’єднуйте кілька корпусів світлодіодних дисплеїв для створення потрібної роздільної здатності — 4K, 8K чи навіть більше. Порівняно з РК-екранами світлодіодні дисплеї пропонують вищу частоту оновлення, що забезпечує відтворення плавнішого зображення. Незалежно від застосування ви вразите глядачів кристально чіткою якістю зображення.

      Вбудована система впорядкування кабелів

      Дисплеї Philips Public LED серії 5000 оснащені вбудованою системою впорядкування кабелів живлення та даних. У той же час корпуси послідовно з’єднані (як для живлення, так і для передачі даних) за допомогою унікального модуля «плата-до-плати» PPDS і алгоритму з’єднання корпусів, що мінімізує безлад і прискорює процес монтажу.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Формат кадру
        1:2
        Однорідність яскравості
        >=97%
        Калібрування (яскравість/колір)
        Підтримується
        Діапазон налаштування колірної температури
        4000–9500 К (відповідно до програмного забезпечення)
        Стандартна колірна температура
        6500±500 К
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        >=3000:1
        Кут огляду (по горизонталі)
        150  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        150  градусів
        Покращення зображення
        Відображення широкої колірної гами
        Встановлення
        • Горизонтальний
        • Вертикальне
        Частота кадрів (Гц)
        50 та 60
        Частота оновлення (Гц)
        До 3840 Гц
        Три специфічні кроки пікселів модуля
        1,9 мм, 2,5 мм і 3,9 мм

      • Зручність

        Просте встановлення
        • Напрямні штифти
        • Невелика вага
        • Механізм фіксації для корпусу
        Наскрізний канал живлення
        Для середовищ 230 В: до 8 корпусів, для середовищ 110 В: до 4 корпусів
        Наскрізний канал керування сигналом
        RJ45

      • Умови роботи

        Діапазон температури (робочий)
        -20–45  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–50  °C
        Термін експлуатації світлодіода
        TBD
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        10–80%
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        10–85%

      • Корпус

        Область панелі (м2)
        0,50
        Розмір корпусу (мм)
        500x1000x40
        Роз’єм для передачі даних
        RJ45
        Роз’єм живлення
        Вхід/вихід (C14/C13)
        Марка карти прийому
        Novastar
        Вага (кг)
        11,2
        Корпус по діагоналі (дюйми)
        44,02
        Конструкція корпусу
        Литий алюмінієвий корпус

      • Аксесуари

        Кабель LAN (RJ45, CAT-5)
        1 шт.
        Короткий посібник користувача
        1 шт.

      • Різне

        Гарантія
        2 роки
        Дозволи контролюючих органів
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • EAC
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • FCC, заява постачальників про відповідність, частина 15, клас A

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