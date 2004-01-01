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    OLED 48OLED759 4K Ambilight TV

    48OLED759/12
    • -{discount-value}

      OLED 48OLED759 4K Ambilight TV

      48OLED759/12

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      OLED 48OLED759 4K Ambilight TV

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      OLED 48OLED759 4K Ambilight TV

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      OLED 48OLED759 4K Ambilight TV

      OLED 48OLED759 4K Ambilight TV

      - {discount-value}

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      Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

      Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

      Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.

      Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

      Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

      Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавні рухи.

      Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

      Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

      Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі TITAN OS. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі жанри, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.

      Деталі та глибина. Реалістичне OLED-зображення.

      Деталі та глибина. Реалістичне OLED-зображення.

      Реалістичне зображення з 4K (UHD) OLED-телевізора з Ambilight завжди виглядає неймовірно, навіть якщо дивитися під кутом. Чорний колір завжди залишається чорним, а не сірим, точне відтворення деталей на затемнених та яскравих ділянках. Підтримуються усі основні формати HDR — ви відчуватимете кожну сцену з повною силою.

      Епічні ігри. 120 Гц, наднизька затримки входу, G-sync, VRR, FreeSync.

      Епічні ігри. 120 Гц, наднизька затримки входу, G-sync, VRR, FreeSync.

      Грайте без обмежень і занурюйтеся в неймовірний реалізм OLED! HDMI 2.1, неймовірно швидка вихідна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка введення забезпечують плавний та чуйний ігровий процес, надзвичайно плавний природний рух і чудову графіку. Ігровий режим Ambilight приносить ще більше гострих відчуттів, а якщо ви граєте на ПК, то зможете насолоджуватися VRR 144 Гц через HDMI.

      Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

      Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

      Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

      Продуманий дизайн. Відповідальне упакування.

      Продуманий дизайн. Відповідальне упакування.

      Цей телевізор має поліровані металеві ніжки, і ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковку – з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.

      Легкий контроль

      Легкий контроль

      Ви також можете використовувати тонкий пульт дистанційного керування телевізором для керування супутниковою або кабельною приставкою. Для голосового керування можна активувати Alexa за допомогою спеціальної кнопки Alexa на пульті дистанційного керування або керувати телевізором через смарт-колонки Google.

      Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.

      Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.

      Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор з Ambilight виступатиме центральним гучномовцем.

      Підтримка всіх основних форматів HDR.

      Підтримка всіх основних форматів HDR.

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