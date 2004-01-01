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На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
OLED 48OLED759 4K Ambilight TV
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Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавні рухи.
Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі TITAN OS. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі жанри, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.
Реалістичне зображення з 4K (UHD) OLED-телевізора з Ambilight завжди виглядає неймовірно, навіть якщо дивитися під кутом. Чорний колір завжди залишається чорним, а не сірим, точне відтворення деталей на затемнених та яскравих ділянках. Підтримуються усі основні формати HDR — ви відчуватимете кожну сцену з повною силою.
Грайте без обмежень і занурюйтеся в неймовірний реалізм OLED! HDMI 2.1, неймовірно швидка вихідна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка введення забезпечують плавний та чуйний ігровий процес, надзвичайно плавний природний рух і чудову графіку. Ігровий режим Ambilight приносить ще більше гострих відчуттів, а якщо ви граєте на ПК, то зможете насолоджуватися VRR 144 Гц через HDMI.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Цей телевізор має поліровані металеві ніжки, і ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковку – з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.
Ви також можете використовувати тонкий пульт дистанційного керування телевізором для керування супутниковою або кабельною приставкою. Для голосового керування можна активувати Alexa за допомогою спеціальної кнопки Alexa на пульті дистанційного керування або керувати телевізором через смарт-колонки Google.
Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор з Ambilight виступатиме центральним гучномовцем.
Підтримка всіх основних форматів HDR.
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